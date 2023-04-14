【中日】石川昂弥“予告通り”4番三塁でスタメン アルモンテ＆周平は外れる…小笠原開幕戦以来の先発
2023年4月14日 17時22分
◇１４日 中日―巨人（バンテリン）
中日はこの日昇格した石川昂弥内野手がプロ入り後初となる「４番・三塁」でスタメン出場。左膝を負傷した昨年５月２７日のオリックス戦（京セラ）以来、３２２日ぶりの１軍の舞台に立つ。先発は小笠原慎之介投手。開幕戦の相手・巨人にリベンジを果たす。
【巨人】
１番・左・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・二・中山
７番・中・ブリンソン
８番・捕・小林
９番・投・ビーディ
１番・左・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・二・中山
７番・中・ブリンソン
８番・捕・小林
９番・投・ビーディ
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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