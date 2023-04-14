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【中日】石川昂弥“予告通り”4番三塁でスタメン アルモンテ＆周平は外れる…小笠原開幕戦以来の先発

2023年4月14日 17時22分

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石川昂

石川昂

  • 石川昂
  • 笑顔で練習を見つめる立浪監督
◇１４日　中日―巨人（バンテリン）
　中日はこの日昇格した石川昂弥内野手がプロ入り後初となる「４番・三塁」でスタメン出場。左膝を負傷した昨年５月２７日のオリックス戦（京セラ）以来、３２２日ぶりの１軍の舞台に立つ。先発は小笠原慎之介投手。開幕戦の相手・巨人にリベンジを果たす。
【巨人】
１番・左・オコエ
２番・右・丸
３番・遊・坂本
４番・三・岡本和
５番・一・中田翔
６番・二・中山
７番・中・ブリンソン
８番・捕・小林
９番・投・ビーディ
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・左・アキーノ
４番・三・石川昂
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・小笠原
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