『Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER』出演者

5月4日に国立代々木競技場第一体育館で開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER」に、坂道グループから総勢17人がモデルとして出演することが決定した。

乃木坂46からは最新シングル「人は夢を二度見る」のWセンターの久保史緒里と山下美月のほか、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめ、与田祐希。櫻坂46からは田村保乃、山崎天、小林由依、土生瑞穂、藤吉夏鈴。そして日向坂46からは佐々木久美、加藤史帆、小坂菜緒、金村美玖、高本彩花、濱岸ひより。

また、AKB48よりアイドルと俳優の“二刀流”を目指す小栗有以、日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』を経て「IZ*ONE」のメンバーとして世界デビューを果たした経験を持つ本田仁美も出演が決定。

さらに、昨年話題になったTBS系ドラマ『君の花になる』発のダンス＆ボーカルグループ・8LOOMのメンバーとして活躍した俳優の高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永も出演し、ランウェイから会場を沸かせる。

［MODEL］※五十音順

新井舞良／アリアナさくら／安斉星来／池田美優／生駒里奈／江野沢愛美／emma／エルフ／遠藤さくら（乃木坂46）／王林／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2）／小栗有以（AKB48）／尾崎明日香／楓／香川沙耶／加藤史帆（日向坂46）／加藤ナナ／金川紗耶（乃木坂46）／金村美玖（日向坂46）／香音／川口ゆりな／貴島明日香／ギャビー／久保史緒里（乃木坂46）／熊崎晴香（SKE48）／久間田琳加／小坂菜緒（日向坂46）／小林由依（櫻坂46）／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／佐々木久美（日向坂46）／佐藤佳穂（SKE48）／しゅう／上西星来／白宮みずほ／鈴木愛理／鈴木ゆうか／スプスプ／せいら／高橋ひかる／高本彩花（日向坂46）／Taki（FAKY）／武田玲奈／田中芽衣／田村保乃（櫻坂46）／筒井あやめ（乃木坂46）／鶴嶋乃愛／Taeri／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／なごみ／那須ほほみ／浪花ほのか／Niki／西野未姫／生見愛瑠／野村実代（SKE48）／華村あすか／土生瑞穂（櫻坂46）／濱岸ひより（日向坂46）／早坂シャーニィー／林芽亜里／原田都愛（Girls2）／Hina（FAKY）／藤井夏恋／藤井サチ／藤岡舞衣／藤田ニコル／藤吉夏鈴（櫻坂46）／ブリッジマン遊七／本田仁美（AKB48）／マーシュ彩／松川菜々花／松元絵里花／丸山礼／ミチ／南りほ／宮本茉由／村上愛花／村重杏奈／山崎天（櫻坂46）／山崎紘菜／山下美月（乃木坂46）／山本舞香／ゆうちゃみ／吉木千沙都／与田祐希（乃木坂46）／莉子／若月佑美／渡辺美優紀 ほか

［WangHong MODEL］※五十音順

997／Asaki／Che bu ruan／kikidoudou／VVH／yuri／梦茹

［Seventeen MODEL］

久保史緒里（乃木坂46）／永瀬莉子／小坂菜緒（日向坂46）／秋田汐梨／田鍋梨々花／平美乃理／大友樹乃／雑賀サクラ／藤村木音／広瀬まのか／上坂樹里／加藤栞／瀬戸琴楓／入江美沙希／相羽星良／秋本レイラニ／市ノ瀬アオ／森崎美月／葛西杏也菜／河村ここあ／佐藤不二子／石川花 /月島琉衣／滝口芽里衣／林美澪（SKE48） 他

［GUEST］※五十音順

岩瀬洋志／浦野秀太（OWV）／江藤凌介／大久保波留（DXTEEN）／GYUTAE（ギュテ）／高橋文哉／綱啓永／土井レミイ杏利／中川勝就（OWV）／中町兄妹／福田歩汰（DXTEEN）／藤岡真威人／松本怜生／宮世琉弥／よしあき 他

［ARTIST］※五十音順

INI／DXTEEN／NiziU 他

［MC］

山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄

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