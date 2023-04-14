NEWS『METROCK』初出演決定 増田貴久「熱望をして、実現しましたぁぁぁ」
2023年4月14日 12時00分 (4月14日 13時05分更新)
人気グループ・NEWSが、5月に東京と大阪で開催される都市型野外フェス『METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023』（通称『METROCK』）に初出演することが決定した。NEWSは5月21日の東京公演（新木場 若洲公園）のWINDMILL FIELDステージに出演する。この発表をもって、総勢71組の出演アーティストが出そろった。
NEWSの増田貴久は「『METROCK2023』東京公演に僕たちNEWSとして参加させていただくことが決定しました！ 以前、プロデューサーさんとお話をさせていただいたときに『メトロックぜひ出たいっスー！！！お願いしますぅーーーう！！！』と熱望をして、実現しましたぁぁぁ！！！うれしいです！」と歓喜。
9月には結成20周年の節目を迎えることから「NEWS…フェスに出ます！20周年を前にNEWSが今どんな“音楽”を作るのかぜひ見てください！」とアピール。「メンバーやスタッフさん、いろいろなアーティストのファンの方と過ごす時間を楽しみにしています！！！」と心待ちにしている。
きょう14日正午から最終抽選先行受付がスタートする。
■『METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023』出演アーティスト
【大阪公演】
METROCK 大阪特設会場（大阪府堺市・海とのふれあい広場）
METROCK 大阪特設会場（大阪府堺市・海とのふれあい広場）
▼5月13日（土）
indigo la End／WENDY／打首獄門同好会／THE ORAL CIGARETTES／神はサイコロを振らない／KEYTALK／キュウソネコカミ／クボタカイ／SHISHAMO／JUN SKY WALKER(S)／DJダイノジ／TOMOO／Novelbright／Billyrrom／Penthouse／黒子首／マカロニえんぴつ／マハラージャン／Mrs. GREEN APPLE／yama／由薫／yutori／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン／WurtS／wacci
indigo la End／WENDY／打首獄門同好会／THE ORAL CIGARETTES／神はサイコロを振らない／KEYTALK／キュウソネコカミ／クボタカイ／SHISHAMO／JUN SKY WALKER(S)／DJダイノジ／TOMOO／Novelbright／Billyrrom／Penthouse／黒子首／マカロニえんぴつ／マハラージャン／Mrs. GREEN APPLE／yama／由薫／yutori／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン／WurtS／wacci
▼5月14日（日）
Awich／鋭児／ORANGE RANGE／カネヨリマサル／キタニタツヤ／Creepy Nuts／ジェニーハイ／GENERATIONS from EXILE TRIBE／(sic)boy／-真天地開闢集団-ジグザグ／Tani Yuuki／Chilli Beans.／DJダイノジ／10-FEET／ハンブレッダーズ／BiSH／04 Limited Sazabys／フレデリック／bokula.／moon drop／ヤバイTシャツ屋さん／ヤングスキニー／礼賛／ザ・リーサルウェポンズ／Little Glee Monster／Reol
Awich／鋭児／ORANGE RANGE／カネヨリマサル／キタニタツヤ／Creepy Nuts／ジェニーハイ／GENERATIONS from EXILE TRIBE／(sic)boy／-真天地開闢集団-ジグザグ／Tani Yuuki／Chilli Beans.／DJダイノジ／10-FEET／ハンブレッダーズ／BiSH／04 Limited Sazabys／フレデリック／bokula.／moon drop／ヤバイTシャツ屋さん／ヤングスキニー／礼賛／ザ・リーサルウェポンズ／Little Glee Monster／Reol
【東京公演】
新木場・若洲公園
新木場・若洲公園
▼5月20日（土）
androp／THE ORAL CIGARETTES／キュウソネコカミ／GENERATIONS from EXILE TRIBE／JUN SKY WALKER(S)／-真天地開闢集団-ジグザグ／w.o.d.／にしな／Newspeak／ハンブレッダーズ／04 Limited Sazabys／フレデリック／マルシィ／Mrs. GREEN APPLE／ヤバイTシャツ屋さん／優里／リーガルリリー／reGretGirl／Little Glee Monster
androp／THE ORAL CIGARETTES／キュウソネコカミ／GENERATIONS from EXILE TRIBE／JUN SKY WALKER(S)／-真天地開闢集団-ジグザグ／w.o.d.／にしな／Newspeak／ハンブレッダーズ／04 Limited Sazabys／フレデリック／マルシィ／Mrs. GREEN APPLE／ヤバイTシャツ屋さん／優里／リーガルリリー／reGretGirl／Little Glee Monster
▼5月21日（日）
indigo la End／打首獄門同好会／神はサイコロを振らない／quu／Klang Ruler／Creepy Nuts／サンボマスター／SHISHAMO／水曜日のカンパネラ／This is LAST／東京スカパラダイスオーケストラ／NEE／NEWS（★）／ねぐせ。／Novelbright／Vaundy／BREIMEN／yama／リュックと添い寝ごはん／WurtS
indigo la End／打首獄門同好会／神はサイコロを振らない／quu／Klang Ruler／Creepy Nuts／サンボマスター／SHISHAMO／水曜日のカンパネラ／This is LAST／東京スカパラダイスオーケストラ／NEE／NEWS（★）／ねぐせ。／Novelbright／Vaundy／BREIMEN／yama／リュックと添い寝ごはん／WurtS
（★）＝最終発表
『METROCK』タイムテーブル発表 オープニングDJは山田孝之＆内田朝陽／DJダイノジ
『ラブシャ』出演者第1弾発表 セカオワ、あいみょん、Perfume、マンウィズら31組
矢沢永吉『フジロック』初出演決定 公式サイトで発表「レジェンドがフジロックに初降臨」
ENHYPEN、NewJeans『サマソニ』初出演決定 SKY-HI、BE:FIRSTら続々追加
サマソニ、2組目ヘッドライナーにケンドリック・ラマー 前日のブラー発表に続きネットでは驚きの声「豪華だな！」
『ラブシャ』出演者第1弾発表 セカオワ、あいみょん、Perfume、マンウィズら31組
矢沢永吉『フジロック』初出演決定 公式サイトで発表「レジェンドがフジロックに初降臨」
ENHYPEN、NewJeans『サマソニ』初出演決定 SKY-HI、BE:FIRSTら続々追加
サマソニ、2組目ヘッドライナーにケンドリック・ラマー 前日のブラー発表に続きネットでは驚きの声「豪華だな！」
おすすめ情報