芦澤竜誠が『 RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』ダブルメインイベントを冷静予想(C)Abema TV Inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)で行われる“ダブルメインイベント”の「牛久絢太郎 VS 朝倉未来」と「斎藤裕 VS 平本蓮」について、今月1日の『RIZIN.41』で見事な勝利でRIZINデビューを飾った芦澤竜誠が冷静に予想した。

同大会をPPVで生中継するABEMAとYouTube「ABEMA格闘【公式】」で公開された動画で、芦澤は試合前のハイテンションとは打って変わって2試合を冷静に予想。K-1時代に同じジムで汗を流し、現在も一緒に練習を行う盟友・平本の試合については、対戦する元フェザー級王者の斎藤の強さを「口撃の思い切りが良くて出入りのスピードが早い。打たれてもいいからタックルに行くし、フィジカルも強いし、MMAの経験もある」と高く評価する。

しかし、「出入りが早いことで蓮は倒しやすい。それに合わせる技術を蓮は持ってるから、蓮のKO勝ちじゃない?俺はそう思ってる」と分析。VS朝倉未来やVS牛久など過去の斎藤の試合を見た上で「打撃をもらって倒れかけてる。蓮は打撃をまとめるのはK-1の時からハンパない技術を持ってた。MMAファンは蓮が負けるって言ってるけど、蓮がいくなと思ってる」と勝負のポイントを語った。

もう一つの試合の牛久VS未来については、同じ歳の牛久を応援しているが「ここが強いなっていうのがわからない。全部の攻防ができるけど、どこか特化してるところはないと思うし、朝倉選手は圧力と一発で倒せる打撃を持ってるんで、俺は朝倉未来かなって思ってる。朝倉未来の圧力で牛久の心が折れる」と予想した。

未来の強さについて「試合運びが一流だし、肝が座ってるじゃないですか。あとは腰が強いし遠い距離の打撃も強いですから」と解説。さらに、両者が勝って今年の大みそかに対戦することも熱望した。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

