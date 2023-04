『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』アリ・アブドゥルカリコフと対戦するジョニー・ケース (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第39回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて71キロのMMAルールでアリ・アブドゥルカリコフと対戦するジョニー・ケース。昨年大みそかの『RIZIN.40』で3連敗から脱出した人気ファイターが、今年の連勝街道を目指して4年ぶりに参戦するロシア人戦士を迎え撃つ。

■ジョニー・ケース 基本データ

名前:ジョニー・ケース

出身地:アメリカ

生年月日:1989年6月28日

身長:177cm

リーチ:187.5cm (74inc)

体重:71.0kg

所属:MMA LAB

Twitter:@HollywoodCase

■プロフィール

4歳からレスリングを始め、2007年にBrutaalでプロデビュー。デビュー戦から連敗を喫したが、3戦目からは8連勝を飾り、注目を集めるようになる。10年からMCCにも参戦するようになり、13年にはMCCライト級王者に輝く。そしてMCCでの活躍が認められ、14年には念願のUFCとの契約を勝ち取った。

UFCデビュー戦は、キング・オブ・パンクラシストの実力者・徳留一樹との一戦。さいたまスーパーアリーナで行われたその試合では、2Rにギロチンチョークを極めて見せた。その後UFCで4連勝を飾り、ライト級トップ戦線の一角に食い込んだが、16年UFN、翌17年の同大会で連敗を喫してしまう。その後は18年3月にExtreme Beatdown、7月にPFLのプレイオフに出場するなど、第一線で活躍。

RIZINデビュー戦となった18年大晦日でライト級エースの矢地祐介と対戦し、2R終盤に矢地の右目尻をカットさせ、レフェリーストップによるTKO勝利を飾る。19年7月大会では北岡悟に容赦なく肘を打ち下ろし、1R終了後に相手のコーナーストップによるTKO勝利を収め、10月のライト級GP1回戦ではサトシからパンチで勝利を飾り、大晦日の2回戦ではトフィック・ムサエフに敗れGP敗退となった。

その後はPFLのライト級トーナメントに参戦する予定だったが、コロナ禍により延期となり暫く試合ができない日が続いた。21年7月にはプロボクシングデビューを果たし、KO勝利を収めている。約3年振りとなった22年4月大会ではサトシの持つベルトに挑んだが、一本負けを喫し王座獲得ならず。

再起を誓い7月大会では同じくレスリングをバックボーンに持つ武田光司との一戦を迎えたが判定負けを喫し自身初の3連敗となった。22年12月のRIZIN.40大晦日大会でグスタボとの対戦が決まっていたが、怪我による欠場で対戦相手が大尊伸光へ変更された。その試合は開始36秒、カウンターの右フックを大尊の顔面にヒットさせTKO勝利、苦しい3連敗から見事脱出を果たした。

■RIZIN戦績

・2018.12.31 RIZIN.14

WIN vs 矢地祐介 2R 4分47秒 TKO(レフェリーストップ)※右目尻カット

・2019.7.28 RIZIN.17

WIN vs 北岡悟 1R 終了 TKO(コーナーストップ)

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs ホベルト・サトシ・ソウザ 1R 1分15秒 TO(スタンドパンチ)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs トフィック・ムサエフ 1R 2分47秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.04.17 RIZIN.35

LOSE vs ホベルト・サトシ・ソウザ 1R 3分32秒 SUB(タップアウト:アームバー)

・2022.07.31 RIZIN.37

LOSE vs 武田光司 3R 判定 (0-3)

・2022.12.31 RIZIN.40

WIN vs 大尊伸光 1R 0分36秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

