『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』ジョニー・ケースと対戦するアリ・アブドゥルカリコフ (C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第40回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて71キロのMMAルールでジョニー・ケースと対戦するアリ・アブドゥルカリコフ。約4年ぶりに参戦するロシア人戦士が、人気ファイターのケースを倒してRIZINライト級戦線へ名乗りを上げるか。

■アリ・アブドゥルカリコフ 基本データ

名前:アリ・アブドゥルカリコフ

出身地:ロシア

生年月日:1993年7月30日

身長:176cm

体重:71.0kg

所属:Universal Fighters

■プロフィール

ロシア国内や国際大会で数々のタイトルを獲得してきた散打の世界的名手。13年9月にロシアの格闘技プロモーションREAL STEEL 2013でプロデビューを果たすと、イワン・ウリャンチェンコを2Rにパンチで沈め、TKO勝利を飾る。14年からはアマチュア世界大会にも積極的に参戦し、17年までに9戦7勝2敗という好戦績を残す。プロ2戦目となる15年4月のM-1 Challengeでは後にUFCファイターとなるスペインのヨエル・アルバレスを相手に1R34秒スピニング・ヒール・キックでKO勝利を挙げている。その後もロシアを中心にカザフスタンなどのMMAプロモーションに参戦し、7連勝を記録。散打独特の間合いを活かしながら放つ強烈な打撃は、一撃で試合を終わらせる破壊力を持っている。

2019年7月にRIZINに初参戦し、川尻達也と対戦するも3R判定負け。今回が約4年ぶりの参戦となる。

■RIZIN戦績

・2019.7.28 RIZIN.17

LOSE vs 川尻達也 3R 判定(0-3)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

