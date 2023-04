『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』カルリ・ギブレインと対戦する上田幹雄 (C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第38回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて120キロのMMAルールでカルリ・ギブレインと対戦する上田幹雄。「極真で一番強い男」がMMAに転向し、昨年4月にRIZINでデビューしたが、ベテランファイターの高阪剛を相手にまさかのKO負け。MMAキャリアは黒星デビューとなった、1年の練習を経て今度こそ白星を狙う。

■上田幹雄 基本データ

名前:上田幹雄

出身地:日本 東京都

生年月日:1995年5月1日

身長:187cm

リーチ:188cm (74inc)

体重:105.0kg

所属:BRAVE

Twitter:@mikiomma

■プロフィール

5歳から極真空手を学び、MMAに転向する26歳まで約20年間、厳しい修練を積んできた。空手に専心する一方で、13歳から15歳までは部活動で柔道と相撲を経験する。空手では高校時代から頭角を表し、2013年第30回全日本ウェイト制空手道選手権大会軽重量級優勝、2015年第11回全世界空手道選手権大会第6位、2018年第50回全日本空手道選手権大会優勝などの実績を収める。

そして19年11月に開催された第12回オープントーナメント全世界空手道選手権大会にエントリー。ここまで大型外国人選手がエントリーする世界大会では日本人選手は苦戦を強いられてきたが、見事優勝を飾り16年ぶりに日本人王者に輝いた。

21年4月には極真最大の荒行・百人組手にも挑戦するなど、その強さを希求する飽くなき姿勢、美しい組手、華麗なステップワークと、心技体を兼ね備えた「極真で一番強い男」と評された。そして21年8月31日に極真会館を退館し、MMA転向を表明する。

BRAVEの宮田和幸コーチの元で猛練習を積み、22年4月のRIZIN.35で高阪剛相手にMMAデビュー。しかし高阪の右フックを被弾しTKO負け、MMAデビュー戦は黒星スタートとなった。

■RIZIN戦績

・2022.04.17 RIZIN.35

LOSE vs 高阪剛 1R 2分05秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

