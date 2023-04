『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』金原正徳と対戦する山本空良 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第36回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて66キロのMMAルールで金原正徳と対戦する山本空良。北海道を拠点に活動し、昨年2月からRIZINで3連勝を記録するも、7月には強豪ファイターのヴガール・ケラモフとの一戦では惜しくも判定負け。仕切り直しとなる9ヶ月ぶりのRIZIN参戦で、ベテランファイターを一蹴するか。

■山本空良 基本データ

名前:山本空良

出身地:日本 北海道

生年月日:2000年10月29日

身長:180cm

リーチ:180cm (71inc)

体重:66.0kg

所属:パワーオブドリームジム

■プロフィール

元UFC-Jミドル級王者の山本喧一の次男。小学校5年生の時に父親のジムに子供が入会したのをきっかけに総合格闘技の練習を始める。アマチュアでは2017年10月のPFCフェザー級トーナメント優勝、17年12月のRIZINアマチュアMMAフェザー級優勝と実績を積む。

18年5月のZST/SWAT165で須貝秋彦相手にプロデビュー戦を果たし、1Rに三角絞めで一本勝ちを収める。2戦目となった8月のZSTで松本大輔に1Rフロントチョークを極め2試合連続1R一本勝ちを収めた。その後は勝ち負けを繰り返したが、19年7月から3連勝を飾ると今年4月のFighting NEXUS初代フェザー級王者決定トーナメント決勝で須貝秋彦と再戦し、右ハイキックをヒットさせ1R40秒TKO勝利、そして初代フェザー級王者に輝いた。

21年10月のRoad to ONEに参戦すると、野尻定由と対戦。フルラウンド戦い抜き判定勝ちを収め5連勝と勢いに乗る。幼い頃からの練習仲間である現・修斗世界王者の西川大和と今でも切磋琢磨して練習に励んでいる。

フェザー級の選手を全員ぶっ倒すと豪語し臨んだ21年11月のRIZINデビュー戦では鈴木千裕に判定による惜敗を喫した。その悔しさを胸に21年2月のRIZIN TRIGGER 2ndで同じ北海道出身、そして寝技を得意とする新居すぐると対戦すると1R早々にパンチをヒットさせダウンしたところをパウンドを打ち込みレフェリーストップによりRIZIN初勝利を挙げる。連戦となった3月のRIZIN.34では父と同じU系の中村大介に真っ向勝負を挑むと判定勝ちを収めた。

22年7月のRIZIN.36沖縄大会でカイル・アグォン相手にアグレッシブに攻め、フルマークの判定勝ちを収めると、白川陸斗の欠場を受け同月末開催のRIZIN.37でヴガール・ケラモフと対戦。ケラモフの圧力に屈しず立ち向かうも0-3で判定負けとなり、4連勝とはならなかった

■RIZIN戦績

・2021.11.28 RIZIN TRIGGER 1st

LOSE vs 鈴木千裕 3R 判定 (3-0)

・2022.02.23 RIZIN TRIGGER 2nd

WIN vs 新居すぐる 1R 0分35秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.03.20 RIZIN.34

WIN vs 中村大介 3R 判定 (1-2)

・2022.07.02 RIZIN.36

WIN vs カイル・アグォン 3R 判定 (0-3)

・2022.07.31 RIZIN.37

LOSE vs ヴガール・ケラモフ 3R 判定 (3-0)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

