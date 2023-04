『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』山本空良と対戦する金原正徳 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第35回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて66キロのMMAルールで山本空良と対戦する金原正徳。2000年代から日本のMMAシーンで活躍し、戦極でフェザー級王者にもなった実力者にして、昨年4月のRIZINでは摩嶋一整から勝利するなど、今も最前線で輝きを放っている。

■金原正徳 基本データ

名前:金原正徳

出身地:日本 東京都

生年月日:1982年11月19日

身長:172cm

リーチ:173.5cm (68inc)

体重:66.0kg

所属:リバーサルジム立川ALPHA

Twitter:@kinchantv

■プロフィール

元SRCフェザー級王者。18歳の時に近所にあった道場を見学したのをきっかけに総合格闘技を始める。2003年のDEEPでプロデビューを果たすと、その後はZSTを主戦場とし活躍する。07年3月にはHERO‘S 2007開幕戦に参戦し、徹肌ィ郎に判定勝ちを収めた。

ZST、Shoot、DEEP、PANCRASEで戦績を残すと09年3月から戦極フェザー級トーナメントに参戦し、準決勝で日沖発に0-3の判定負けを喫する。しかし、日沖の負傷によるドクターストップで決勝に進出し、小見川道大に2-1の判定勝ちを収めグランプリ優勝を果たすと同時に初代戦極フェザー級王座に輝いた。同年の年末にDynamite!!〜勇気のチカラ2009〜のDREAM vs SRC対抗戦で山本“徳郁と対戦し、30の判定勝ちを収める。

翌10年6月のSRC13のSRCフェザー級チャンピオンシップではマルロン・サンドロと対戦し、1R38秒に右アッパーでKO負けを喫し王座から陥落した。10年12月の戦極Soul of Fightで行なわれたDREAMとの交流戦で前田吉朗と対戦し、パンチラッシュでTKO負けを喫する。しかし、その後再びXplode Fight Series、DEEP、PANCRASEで6連勝を飾る。

14年9月にはアレックス・カサレス戦でUFCデビュー戦を果たし、フルマークの判定勝ちを収めた。15年7月のハニ・ヤヒーラ戦では接戦を制することが出来ず、スプリット判定で黒星を喫する。16年1月にはランキング8位のマイケル・マクドナルドと対戦するも、2Rリアネイキドチョークで一本負けを喫し、2連敗となった。その後は国内のDEEPやQUINTET、KNOCKOUTではキックボクシングルールにも挑戦し結果を残す。

20年2月のRIZINデビュー戦ではDEEP王者のビクター・ヘンリーに挑むもTKO負けを喫した。その後は引退をほのめかすも、階級を上げ再びリングに立つことを決意。21年10月のRIZIN.31でDEEP元王者の芦田崇宏にTKO勝利、そして22年4月のRIZIN TRIGGER 3rdでは寝業師・摩嶋一整にベテランの意地を見せつけ逆転勝ちを収めた。22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3では所英男とタッグを組み、賞金100万円を賭けて中村大介&太田忍とグラップリングタッグマッチで対戦。しかし10分で勝敗は付かず、ドローに終わった。

■RIZIN戦績

・2020.02.22 RIZIN.21

LOSE vs ビクター・ヘンリー 2R 0分45秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.10.24 RIZIN.31

WIN vs 芦田崇宏 2R 1分18秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.04.16 RIZIN TRIGGER 3rd

WIN vs 摩嶋一整 3R 3分37秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.05.05 RIZIN LANDMARK vol.3

DRAW 所英男、金原正徳 vs 中村大介、太田忍 10分00秒 ドロー 0-0

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

