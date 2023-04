『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』浅倉カンナと対戦するV.V Mei (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第34回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて49キロのMMAルールで浅倉カンナと対戦するV.V Mei。日本はもちろん世界のリングでも長く活躍してきた女子格闘技のレジェンドであり現役トップファイターが、約4年振りの日本での試合、そして初参戦となるRIZINの舞台に登場する。

■V.V Mei 基本データ

名前:V.V Mei

出身地:日本 東京都

生年月日:1983年2月3日

身長:153cm

体重:49.0kg

所属:フリー

Twitter:@v_vmei

■プロフィール

元DEEP JEWELSアトム級王者、元VALKYRIEフェザー級王者。幼少の頃にジャッキー・チェンに憧れ、渡米先で出会った空手を習い始める。日本帰国後も地元で伝統派空手を続け、東京大会などで入賞するなど結果を残した。

中学・高校はソフトボール部で活躍し、大学進学時に再び渡米しブラジリアン柔術を始めるとMMAの練習もするようになり、日本に帰国後の07年3月に開催されたSMACKGIRLライト級トーナメント1回戦で齋藤安奈相手にプロデビューを果たし、1Rにチョークスリーパーで一本勝ちを飾る。5月の準決勝では石岡沙織に2R膝十字固めを極めると、決勝戦で富松恵美に判定勝利を挙げ、優勝をする。

しかし12月の藤野恵実戦では僅差で敗れてしまい、SMACK GIRL活動停止後の08年11月に旗揚げしたVALKYRIEに戦いの舞台を移した。その大会のメインで当時12連勝をしていたSMACK GIRLライト級王者の辻結花の相手に抜擢され、判定で敗れるもファンや関係者からの評価は高かった。その後、藤野恵実、辻結花にリベンジすると、11年4月にPANCRASEに参戦し、WINDY智美、ベティコを破り一つの引き分けを挟み5連勝を挙げる。

11年からはJEWELSに参戦すると藤井惠や浜崎朱加、長野美香らと鎬を削り、15年2月から開催されたDEEP JEWELSフェザー級GPでMIYOKO、黒部三奈を下し、決勝戦でSARAMIをパウンド葬し優勝を果たすと同時に第3代王者に輝いた。16年からはONE Championshipに参戦し、アンジェラ・リーら強豪と対戦するなど、これまでに36戦21勝14敗1分の戦績を残している(23年3月現在)。

約4年振りの日本での試合、そして初参戦となるRIZINの舞台で、「記録よりも記憶に残る試合」をテーマに、アグレッシブなファイトスタイルで狙うはもちろん一本・KO勝ちだ。

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

