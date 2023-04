『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』V.V Meiと対戦する浅倉カンナ (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第33回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて49キロのMMAルールでV.V Meiと対戦する浅倉カンナ。昨年開催の「スーパーアトム級ワールドGP」では一回戦でパク・シウに判定負けし早々にトーナメントから脱落。その悔しさをバネに、ベテランファイターを倒してまた王座戦を視野に入れたい。

■浅倉カンナ 基本データ

名前:浅倉カンナ

出身地:日本 千葉県

生年月日:1997年10月12日

身長:158cm

リーチ:161cm (63inc)

体重:49.0kg

所属:パラエストラ松戸

Twitter:@a_kanna_

■プロフィール

プロデビュー戦となった2014年10月のVTJで見事勝利すると、15年に古澤みゆき、元Valkirieフライ級王者・玉田育子を破り、3連勝を挙げる。しかし、16年4月のパンクラスで朱里に判定で初黒星を喫した。続く7月の修斗で檜山美樹子、8月のDEEPでホン・ユンハを下し、再び連勝街道を走り出す。

16年年末にRIZINに初参戦するとアリーシャ・ガルシアのグラップリング力の前に敗戦。しかし17年4月のRIZIN.5でアレクサンドラ・トンシェバを破ると、続く10月大会のGP1回戦でシルビア・ユスケビッチ戦を難無く突破。大晦日の準決勝でマリア・オリベイラに腕十字を極め、決勝ではRENAの打撃に臆することなくタックルを仕掛け、得意のバックチョークで絞め落としGP優勝を果たした。

18年5月のRIZIN.10ではメリッサ・カラジャニスに完勝し、続く7月のRIZIN.11のメインでRENAとの再戦を受けて立つと、返り討ちにした。その大晦日に初代RIZIN女子スーパーアトム級王座の座をかけて元世界王者の浜崎朱加に挑んだが、アームバーによる一本負けを喫し、王座獲得ならなかった。再スタートとなった19年6月のRIZIN.16では、山本美憂に判定の末敗れるも、再び頂点を目指す決意を固め、同年8月の名古屋大会でアリーシャ・ザペテラと堂々打ち合いを演じ勝利を収める。

19年12月のBELLATOR JAPANではKOTC王者のジェイミー・ヒンショーにアームロックで一本勝ちし、完全復活を果たす。20年8月のRIZIN.22では古瀬美月に圧勝し、さらに大晦日には同じレスリングをバックボーンに持つあいに快勝し4連勝を飾る。21年3月には浜崎朱加との再戦、そして念願のタイトルマッチに挑んだがスプリット判定で敗れ、10月大会では大島沙緒里に判定負けを喫し連敗となった。

その悔しさを胸に22年4月のRIZIN.35でSARAMIと対戦すると最後まで諦めずに攻め続け判定勝利を収めた。22年7月のRIZIN.37でスーパーアトム級ワールドGPが開催されると、一回戦でパク・シウと対戦。しかし得意のタックルを切られ続け判定負けを喫し、トーナメント一回戦敗退となった。

■RIZIN戦績

・2016.12.29 RIZIN FIGHTING WORLD GP 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND

LOSE vs アリーシャ・ガルシア 3R判定 0-3

・2017.4.16 RIZIN 2017 in YOKOHAMA - SAKURA -

WIN vs アレクサンドラ・トンシェバ 3R判定 3-0

・2017.10.15 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメント 1st ROUND -秋の陣-

WIN vs シルビア・ユスケビッチ 3R判定 3-0

・2017.12.31 RIZIN.9 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメントFinal ROUND

WIN vs マリア・オリベイラ 2R 3分40秒 腕ひしぎ十字固め

WIN vs RENA 1R 4分34秒 チョークスリーパー

・2018.5.6 RIZIN.10

WIN vs メリッサ・カラジャニス 3R 判定 3-0

・2018.7.29 RIZIN.11

WIN vs RENA 3R 判定 3-0

・2018.12.31 RIZIN.14

LOSE vs 浜崎朱加 2R 4分34秒 TO(アームバー)

・2019.6.2 RIZIN.16

LOSE vs 山本美憂 3R 判定 3-0

・2019.8.18 RIZIN.18

WIN vs アリーシャ・ザペテラ 3R 判定(2-1)

・2019.12.29 BELLATOR JAPAN

WIN vs ジェイミー・ヒンショー 3R 3分33秒 タップアウト(アームロック)

・2020.08.09 RIZIN.22 - STARTING OVER -

WIN vs 古瀬美月 1R 1分35秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs あい 3R 判定 (3-0)

・2021.03.21 RIZIN.27

LOSE vs 浜崎朱加 3R 判定 (2-1)

・2021.10.24 RIZIN.31

LOSE vs 大島沙緒里 3R 判定 (1-2)

・2022.04.17 RIZIN.35

WIN vs SARAMI 3R 判定 (3-0)

・2022.07.31 RIZIN.37

LOSE vs パク・シウ 3R 判定 (0-3)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

