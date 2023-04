『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』でスダリオ剛と対戦するロッキー・マルティネス(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第32回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて120キロのMMAルールでスダリオ剛と対戦するロッキー・マルティネス。重量級とは思えないほどのスピードのあるパンチと無尽蔵のスタミナを誇るヘビー級戦士が、3年ぶりにRIZINに参戦する。

■ロッキー・マルティネス 基本データ

名前:ロッキー・マルティネス

出身地:グアム

生年月日:1986年3月4日

身長:178cm

体重:110.0kg

所属:Spike 22 / RM Sports

Twitter:@RoqueMartinez86

■プロフィール

第3代PXCヘビー級王者、第6代DEEPメガトン級王者。UFCファイターを多数輩出している地元グアムのMMA団体PXCを主戦場としている。17年7月に行われたDEEPメガトン級のタイトルマッチ出は、RIZINでエメリヤーエンコ・ヒョードルとも拳を交えた経験を持つシング・心・ジャティブと対戦。重量級とは思えないほどのスピードのあるパンチと無尽蔵のスタミナで攻め続け、最後は王者シングの心を折り、判定5-0の完勝を収め新王者となった。

その実績が認められ同年10月RIZIN.7でジェロム・レ・バンナの対戦相手に選出された。ド派手な打ち合いかが期待されたかが、タックルからテイクダウンに成功すると、そのままパウンドを落とし、袈裟固めでタップ奪って見せた。豪快な打撃ばかりに目が奪われがちだが、しっかりとした戦略を持ち、寝技もこなす器用さも合わせ持っている。18年8月のRIZIN.12では、KO率100%を誇る剛腕ストライカーの侍マーク・ハントと壮絶な殴り合いを演じる。終始精度の高いパンチを当て続け、最後は粘る侍マーク・ハントを振り切りRIZIN2連勝を飾った。続く9月のRIZIN.13ではミルコ・クロコップを相手に打撃戦を挑み、互角以上に渡り合うも、1R終盤にミルコの肘を額に受け無念のTKO負けを喫した。RIZIN3戦目となった19年6月のRIZIN.16では、ジェイク・ヒューン相手に得意の打撃戦で攻めたが、僅差の判定で敗れる。20年2月RIZIN.21浜松大会で浜松出身の元警察官ファイター・関根“シュレック”秀樹を1Rグラウンドパンチで下し、ヘビー級ならではの迫力ある打撃を見せつけた。

■RIZIN戦績

・2017.10.15 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメント 1st ROUND -秋の陣-

WIN vs ジェロム・レ・バンナ 1R 2分10秒 袈裟固め

・2018.8.12 RIZIN.12

WIN vs 侍マーク・ハント 1R 3分39秒 TKO(スタンドパンチ)

・2018.9.30 RIZIN.13

LOSE vs ミルコ・クロコップ 1R 4分56秒 TKO(レフェリーストップ:負傷)

・2019.6.2 RIZIN.16

LOSE vs ジェイク・ヒューン 3R 判定 1-2

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs 関根"シュレック"秀樹 1R 4分04秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

