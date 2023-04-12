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【中日スタメン】ビシエド抹消で4番アルモンテ 高橋周平＆細川の中軸…前回6失点福谷は“中2日”で先発

2023年4月12日 17時20分

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井上一樹さん（右）と話す立浪監督

井上一樹さん（右）と話す立浪監督

◇１２日　中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日、１１日に４番だったダヤン・ビシエド内野手の出場選手登録を抹消。アルモンテが「４番・左翼」で３試合ぶりにスタメン出場する。先発は福谷浩司投手が、１イニング６失点で降板した９日のＤｅＮＡ戦（横浜）から中２日で登板する。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・三・デビッドソン
７番・遊・田中
８番・捕・会沢
９番・投・遠藤
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・三・高橋周
４番・左・アルモンテ
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・福谷

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