【中日スタメン】ビシエド抹消で4番アルモンテ 高橋周平＆細川の中軸…前回6失点福谷は“中2日”で先発
2023年4月12日 17時20分
◇１２日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日はこの日、１１日に４番だったダヤン・ビシエド内野手の出場選手登録を抹消。アルモンテが「４番・左翼」で３試合ぶりにスタメン出場する。先発は福谷浩司投手が、１イニング６失点で降板した９日のＤｅＮＡ戦（横浜）から中２日で登板する。
【広島】
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・三・デビッドソン
７番・遊・田中
８番・捕・会沢
９番・投・遠藤
１番・二・菊池
２番・右・野間
３番・中・秋山
４番・一・マクブルーム
５番・左・西川
６番・三・デビッドソン
７番・遊・田中
８番・捕・会沢
９番・投・遠藤
【中日】
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・三・高橋周
４番・左・アルモンテ
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・福谷
１番・中・大島
２番・右・岡林
３番・三・高橋周
４番・左・アルモンテ
５番・一・細川
６番・二・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・福谷
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