『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』牛久絢太郎と対戦する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

29日に開催される格闘技『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)のメインイベントで、RIZIN前フェザー級王者の牛久絢太郎と対戦する朝倉未来。試合としては昨年9月のフロイド・メイウェザー戦以来、MMAでは2021年の大みそかの斎藤裕戦以来となる。

「格闘家YouTuberのパイオニア」として世間の注目を集め、大きな話題を呼んでいる“1分間最強を決める格闘技”「BreakingDown」を仕掛けるなど、まさに時代のカリスマと活躍するが、自身の原点である格闘技に向けて「今までで一番強くなってるんで、圧倒的な強さを見ることになる」「格闘家としての朝倉未来がどこまでいけるのか、そういう幻想を抱く試合になる」と宣言するほど、この試合に向けて心身とも仕上げている。

そんな朝倉未来にORICON NEWSでは単独インタビューを敢行。この試合を予言していた1年前のツイート、YouTuberと格闘家の両立とジレンマ、そして地上波テレビへの意欲など、さまざまなトピックを語ってくれた。

■“格闘家YouTuberのパイオニア”として抱えていたジレンマ ベルトへの本音も明かす

――昨年4月に牛久選手が斎藤裕選手との2度目の試合に勝利した翌日、未来さんはツイッターで「牛くんとタイトル無しでケージでやりたい」と対戦を希望し、1年を経て実現することになりました。そのツイートは覚えていますか?

【未来】はい、覚えています。「タイトル無し」と言ったのは、契約するのが嫌なんですよね。チャンピオンになると契約で縛られるので、「チャンピオンベルトは欲しいけど、欲しくない」って言い続けているのは契約したくないからです。RIZINでやりたくないという意味ではなく、ずっとRIZINで戦っていきたいんですけど、なんか縛られたくないんですよね。

――王者になると防衛戦のスケジュールや相手を決められてしまう、ということでしょうか?

【未来】そうですね。相手は別に選ばないけど、トーナメントで1日2試合やるとか、いろいろ縛られるのが昔から好きじゃないんで。それがなければ、タイトルマッチもやりたいって思いますけど。そこを自由にさせてくれるならいいですね。

――先日公開された動画では、「格闘家YouTuberのパイオニア」としての苦労があったことを明かしていました。YouTubeが急成長することで考えることも増えたと思いますが、ここ数年は「もっと格闘技に集中したい」という気持ちもありましたか?

【未来】ずっとYouTubeの数字に追われていたし、稼ぐお金にも追われていたし、いろいろと背負うものが増えすぎたという感じでした。もともと僕は自分だけで成功したいタイプじゃなくて、周りの人や友だち、自分の気に入った人たちの人生をいい方向に変えたい思いがずっとあって。そういうことをやっているうちに、いつしか周りにすごい人が増えて、その人たちに前よりもいい人生を続けてもらうためにも、YouTubeが基盤になっていました。でも再生数を取り続けるも簡単なことじゃないし、ずっと企画や数字に追われながらも「格闘技を広めたい」という使命感もありました。

――すべての活動のベースは格闘技なんですね。

【未来】格闘技の根本として、お客さんがいなければ興行として成り立たないし、たくさんの人に認知されればされるほど格闘技選手も稼げるようになって、競技自体も進化していくと思っていました。ようやくこの3~4年で、自分で言うのも変かもですが、格闘技を一般層に広めることにけっこう貢献したと思っています。その中でようやくいろんな仕事が確立して安定してきたので、今回がRIZINに出場してから一番練習ができているし、自分のやりたかったことを証明する時が来たな、と。

■BreakingDownは格闘技に集中するために「貢献度は大きかった」理想の試合ペースは?

――格闘技に集中できる環境が整ってきたということですが、話題となっているBreakingDownの貢献度はかなり大きいのでは?

【未来】大きかったですね。格闘技を広めることと数字を稼ぐ、どっちも満たしているし、悪い伝わり方をしているところもあるかもしれないけど、BreakingDownきっかけで格闘技ファンは増えていると思います。僕の本当の夢というか希望は、本物の格闘技の素晴らしさを知ってもらうことなんです。BreakingDownがすごい盛り上がって、僕は団体の社長みたいな立場になってるけど、実際に自分がRIZINで試合をして、レベルの違いや格闘技の素晴らしさを伝えたいですね。

――以前は未来さん自身もBreakingDownで試合をする意欲を見せていましたが、現在もその可能性はあるのでしょうか?

【未来】BreakingDownで証明するのもいいんですけど、せっかくすごい練習をしているので、1分じゃなくてRIZINの5分3ラウンドのルールで見てもらうのが一番いいのかなと今は思っていて。いつかは出るかもしれないですけど、今のところはRIZINを主戦場にしていきたいです。

――今回の試合は昨年9月のフロイド・メイウェザー戦以来となります。相手に有利なボクシングルールで戦ったあの試合で、未来さんが得たものとは?

【未来】やっぱりボクシングテクニックとか、それまでよりも近い距離でも撃ち合えるようになったり、打撃の圧力は上がったと思います。この状態ではやく試合をやりたいし、楽しみでワクワクしています。

――1年4ヶ月ぶりのMMAの試合ですが、今後の理想の試合ペースは?

【未来】理想は年に3試合やれたらいいなと思っています。でも、今回みたいに最低でも3ヶ月前に試合を決めてもらえたらいいですね。格闘家にとって1試合1試合がすごく大事だし、コンディションを整えるのも大変なので、早めに試合が決まるとパフォーマンスも上がると思うんです。だから、年間スケジュールを組んでもらえたら試合に向けていろいろ練習を計画できるし、今までは試合のオファーが直前過ぎて、体重を落とすための練習になってることもありました。試合を早く決めてもらえたら、RIZINの競技レベルも上がっていくと思います。UFCとか半年ぐらい前には試合を発表しているし、そこまでと言わなくても3ヶ月前には決めてほしいのが希望です。

■「RIZINのレベルの高さをファンは誇りに思っていい」地上波テレビ出演には意欲も

――RIZINでは昨年大みそかにベラトールと5対5の全面対抗戦を行い、大きく盛り上がりました。結果はRIZINの全敗で世界との差を感じたファンも多かったと思うのですが、次に対抗戦があれば未来さんも出場の意欲はありますか?

【未来】もちろん出たいですね。でも、RIZINの全敗だったけどすごくいい試合だったと思います。クレベルもサトシもキム・スーチョルもすごかった。世界のトップとあそこまで戦えるなんて、RIZINファンは誇りに思っていいレベルですし、すごく勇気をもらえました。

――対抗戦ではなく、未来さんが単独でベラトールに参戦する可能性もある?

【未来】それもいいですね。でも今はそんなことを言ってる場合じゃないというか、目の前の相手に集中しています。連勝していけば、その先には全然あると思います。

――最後に格闘技とは少し関係のない質問もさせてください。先日フジテレビのお昼のバラエティー『ぽかぽか』に生出演され、平日のお昼でしたがSNSでトレンドになりました。今後もテレビには積極的に出演していくのでしょうか?

【未来】そうですね、けっこう時間もできてるので、地上波テレビには出ていきたい気持ちはあります。

――どんな番組に出たいですか?

【未来】あんまりテレビは見てないので(笑)、オファーがあればですね。今の若い人でテレビを見ない層って多いと思うけど、自分が出ることでそういう人がテレビを見るきっかけにできるし、逆にテレビを見る人が僕のYouTubeに興味を持ってくれるようになって、お互いにウィンウィンになれると思うので、これからは仲良くやっていきたいです。

――俳優業のオファーがあれば?

【未来】そこは絶対にやらないです(即答)。笑っちゃうので演技だけは本当にできないんですよね。

◆『FEDELTA presents RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他