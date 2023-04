BUMP OF CHICKENのライブ映像5作品、Leminoで5ヶ月連続配信

本日(12日)よりサービスの提供を開始したNTTドコモよる新しい映像配信メディア「Lemino」(前身は「dTV」)で、「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」ツアー・ファイナル埼玉公演のライブ映像の無料配信がスタートした。

これを皮切りに8月まで、 「BUMP OF CHICKEN」ライブ映像5作品の5ヶ月連続独占配信も決定。5月20日からは「BUMP OF CHICKEN WILLPOLIS 2014」を、6月17日からは「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY" NISSAN STADIUM」を月額課金プランのLeminoプレミアムで配信する。

■『BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA』

全国を駆け巡ったアリーナツアーから、ツアー・ファイナル埼玉公演のライブ映像を無料配信。「何も背負わないTOUR」という表題を掲げたこのTOURでは、新旧さまざまな楽曲が披露された。

・配信開始日:2023年4月12日(水)

・提供形態:広告付き無料配信

■『BUMP OF CHICKEN WILLPOLIS 2014』

バンド史上初の東京ドーム公演を含む、全国ツアーの模様を収めたツアードキュメンタリー作品。 映画監督の山崎貴、写真家・蜷川実花、スクウェア・エニックス、チームラボなど、トップクリエーターたちが演出チームとしてそれぞれのクリエイティブをいかんなく発揮したスペシャルなライブ。

・配信開始日:2023年5月20日(土)

・提供形態:Leminoプレミアム

■『BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY" NISSAN STADIUM』

約30万人を動員した初のSTADIUM TOURから、日産スタジアムでのライブ映像を配信。アルバム『Butterflies』の楽曲たちとそれまでの楽曲たちが色鮮やかに融合した素晴らしい一夜を余すところなく伝える。

・配信開始日:2023年6月17日(土)

・提供形態:Leminoプレミアム

※7月・8月の配信コンテンツは後日発表

関連キーワード エンタメ総合