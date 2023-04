Snow Manアルバム『i DO ME』の詳細が発表

人気グループ・Snow Manの3rdアルバム『i DO ME』(アイドゥーミー、5月17日発売)の収録曲など詳細が発表された。

今作は初回盤A・B(いずれもCD+DVD/Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態。これまで未音源化だったJr.時代の楽曲「Cry Out」を初音源化し、初回盤Aに収録する。

通常盤にはユニット曲4曲が収められ、各ミュージックビデオは初回盤BのDVD/Blu-rayに盛り込まれる。

■Snow Man 3rdアルバム『i DO ME』収録曲

▼初回盤A

【CD】

01. あいことば

02. Ready Go Round

03. Super Deeper

04. POWEEEEER

05. slow…

06. タペストリー

07. Julietta

08. オレンジkiss

09. クラクラ

10. 8月の青

11. W

12. 僕という名のドラマ

13. Cry out

【Blu-ray/DVD】

01.「あいことば」Music Video

02.「slow…」Music Video

03.「W」Music Video

04.「タペストリー」Music Video

05.「オレンジkiss」Music Video

06.「slow…」マルチアングル映像

07. Behind The Scenes

▼初回盤B

【CD】

【Blu-ray/DVD】

01.「ユニット曲1」Music Video

02.「ユニット曲2」Music Video

03.「ユニット曲3」Music Video

04.「ユニット曲4」Music Video

05.「Luv Classic」Lip Sync Video

06.「Feel the light, Lovely」Dance Video

07.「Wonderful! × Surprise!」Lip Sync Video

08. 即興芝居で i DO ME!生き残りポーカー ~スクール編~

▼通常盤

【CD】

13. ユニット曲1

14. ユニット曲2

15. ユニット曲3

16. ユニット曲4

17. Nine Snow Flash (Bonus Track)

