5月6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)の追加対戦カード発表記者会見が、あす13日午後3時より開催され、ABEMAで生中継することが決定した。

本大会は、バンタム級の新王者を狙う朝倉海VS元谷友貴と井上直樹VSフアン・アーチュレッタのダブルメインイベントが行われる。昨年末の『RIZIN.40』でのBellatorとの全面対抗戦において、フライ級で試合を行った堀口恭司が正式にバンタム級のベルトを返上したことによって、空位になった王者の座をかけて4人が激突。本大会の勝者は、今年7月予定のタイトルマッチに進出できる。

そのほか、デビュー3戦目となる三浦孝太とMMAデビュー戦となるYA-MANの激突、さらにRIZIN対 Bellator全面対抗戦の大将戦に出場したライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザVSスパイク・カーライルの一戦など、ゴールデンウィークを締めくくるに相応しい、見逃せない全9カード(現時点で発表)がラインナップ。

新たにどんな選手が参戦するのか。会見に登壇するファイターに注目が集まる。同大会はABEMA PPVで全試合を生中継。一般チケットは4160コイン(4992円相当)、ABEMAプレミアム会員は20%割引の3320コイン(3984円相当)で購入できる。

●5月6日『RIZIN.42』対戦カード

朝倉海 VS 元谷友貴

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

三浦孝太 VS YA-MAN

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

制矢貴 VS ラマザン・テミロフ

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

山本琢也 VS 横山武司

