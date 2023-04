4人組ロックバンド・chilldspot(読み:チルズポット)が11日、2ndフルアルバム『ポートレイト』(5月3日発売)のジャケットと新たなアーティスト写真を公開した。

同作には、今月14日に先行配信される「Girl in the mirror」をはじめ、『Honda VEZEL e:HEV』のCMソングである「BYE BYE」や、映画『恋のいばら』の主題歌「get high」、ドラマ『あざといを知り尽くした私~I like you? like you~』の主題歌で、CITENスペシャルムービーのタイアップソングである「Like?」といったタイアップ楽曲を含む全12曲が収録される。

初回生産限定盤に付属するBlu-rayには、昨年10月26日にZepp DiverCity TOKYOにて行われた『One man tour “Road Movie”』のツアーファイナルの模様が収録される。そして、今回公開されたアルバムジャケットは、初回生産限定盤と通常盤ともに、CDジャケット表面を削ることができるスクラッチ仕様となっている。

4月13日には、J-WAVE『SONAR MUSIC』内にて、新曲「Girl in the mirror」の初オンエアも決定。ひと足先に楽曲をフルサイズで聴ける機会となる。また、きょう11日より、chilldspotのSNSにて、楽曲の一部を楽しむことができるリリースカウントダウンもスタートした。

バンドはこのアルバムを引っ提げ、5月9日より全都市12ヶ所をめぐる『2nd One Man tour “Road Map”』を開催する。

■chilldspot 2ndフルアルバム『ポートレイト』収録曲

▼CD

01. crush

02. Heart Jack

03. Girl in the mirror

04. BYE BYE

05. Don't lose sight

06. Like?

07. get high

08. super market

09. full count

10. please

11. Anymore

12. 5/7

▼Blu-ray(初回盤のみ)

『2022.10.26 One man tour “Road Movie”』

・yours

・hold me

・shower

・flight

・Sailing day

・夜の探検

・Weekender

・夜更かし

・dinner

・Monster

・未定

・Groovynight

・ネオンを消して

・Ivy

・Kiss me before I rise

・your trip

・Like?

■『chilldspot 2nd One Man tour “Road Map”』日程

5月9日(火) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

5月12日(金) 新潟・新潟CLUB RIVERST

5月14日(日) 石川・金沢vanvanV4

5月20日(土) 京都・京都磔磔

5月25日(木) 広島・広島CAVE-BE

5月26日(金) 福岡・福岡BEAT STATION

6月2日(金) 宮城・仙台darwin

6月8日(木) 香川・高松DIME

6月10日(土) 大阪・梅田シャングリラ

6月11日(日) 大阪・梅田シャングリラ

6月17日(土) 愛知・名古屋CLUB UPSET

6月18日(日) 岡山・岡山CRAZYMAMA 2ndROOM

6月23日(金) 北海道・札幌Sound Lab mole

6月29日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

