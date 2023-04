『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』でRENAと対戦するクレア・ロペス(C)RIZIN FF

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第30回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて51キロのMMAルールでRENAと対戦するクレア・ロペス。中南米では圧倒的な支持を得ているCombate Globalのアトム級2位にランクインしている強豪ファイターが、絶対女王RENAを得意のリアネイキッドチョークで絞め落し、レギュラー参戦を目論む。

■クレア・ロペス 基本データ

名前:クレア・ロペス

出身地:フランス

生年月日:1989年11月4日

身長:157cm

体重:51.0kg

所属:Great Britain Top Team

Twitter:@clairelopezmma

■プロフィール

5歳から約10年間、器械体操を習い一流と評されるレベルに達する。しかし「もっとアドレナリンがでる刺激的なスポーツを始めたい」と思い、17歳の時に父親の影響でムエタイに転向。その6ヶ月後に試合に出場しムエタイの魅力に取り憑かれると、器械体操で培った身体能力を武器にアマチュア大会で銅メダルを獲得。

23歳の時に出産・育児でしばらく競技から離れることになったが、それから4年後にブラジル北部でバーリ・トゥードの試合を見たことがきっかけで、格闘技のスキルを磨く為にMMAの練習を始める。17年11月のGladiator Fighting Arena 9でMMAプロデビューを果たし、得意のリアネイキッドチョークで一本勝ちを挙げ、2戦目となった18年4月のRLFC Luxembourg 1ではアレキサンドラ・アルヴァーレ相手にバックマウントからパンチ連打でTKO勝利。続く5月のLadies Fight Night 9ではハンナ・タイソンにギロチンチョークで勝利し、デビュ―から3連勝を飾った。

その後もコンスタントに試合を重ねたが、約10年住んでいた南アメリカのギアナの家が火事になったことで全てを失い、新たな練習環境を求めロンドンに拠点を移し、元UFCファイターのブラッド・ピケットの元で鍛錬を積む。これまでに7勝4敗と大きく勝ち越しており、今回がRIZIN初参戦となる。

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他