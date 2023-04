『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』でクレア・ロペスと対戦するRENA (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第29回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて51キロのMMAルールでクレア・ロペスと対戦するRENA。昨年開催の「スーパーアトム級ワールドGP」ではアナスタシア・スヴェッキスカに勝利するも、負傷のためにトーナメントを辞退。再出発に向けて、フランスの強豪ファイターを迎え撃つ。

■RENA 基本データ

名前:RENA

出身地:日本 大阪府

生年月日:1991年6月29日

身長:160cm

リーチ:156cm (61nc)

体重:49.0kg

所属:SHOOTBOXING/シーザージム

Twitter:@SB_RENA

■プロフィール

2007年にプロデビュー。09年にシュートボクシング女子の祭典、GirlsS-cupに出場し初優勝。翌10年の同大会も制し2連覇を達成。順調に勝利を重ね“絶対女王”の地位を不動のものにする。15年大晦日にRIZINのリングでMMAデビュー。イリアーナ・ヴァレンティーノと対戦し、宣言通りの飛びつき腕十字を極めて一本勝ちを収めると、16年4月のRIZIN.1ではSBルールでシンディ・アルベスを完封。続く9月大会では山本美憂からニンジャチョークでタップを奪うと、その大晦日には剛腕ハンナ・タイソンを三日月蹴りで沈めてみせた。

17年4月にはドーラ・ペリエシュの顔面を躊躇することなく踏付け、最後は強烈なボディで悶絶 TKO葬。10月のGP1回戦ではアンディ・ウィンと対戦し、得意の左ボディで葬りRIZIN6連勝を飾った。その年の大晦日のGP決勝戦では、浅倉カンナと対戦したが、浅倉の総合力の前に屈した。そして18年7月大会で浅倉カンナと再戦し、フルラウンド戦い抜いたが判定負けでリベンジならなかった。同年大晦日にも参戦が決まってはいたが直前でドクターストップにより、無念の欠場となった。

19年4月大会で年末に対戦予定だったサマンサと対戦し、フルマークの判定勝ちを収める。続く6月にはNYのマジソン・スクエア・ガーデンで開催されたBellator222に堀口恭司と共に参戦。しかし、寝技を得意とするリンジー・ヴァンザント相手に一本負けを喫し、Bellatorデビュー戦を白星で飾ることは出来なかった。10月のRIZINでは直前に対戦相手がドクターストップで変更になったが、それを物ともせず、わずか20秒でマットに葬る。そして年末大会ではリンジーと再戦し、パウンド連打でTKO勝利を収めリベンジに成功。

20年9月大会ではベテラン富松恵美との試合を制し、再起戦を勝利で飾る。21年11月に約1年2か月ぶりとなった沖縄大会で山本美憂と対戦。テイクダウンされる場面もあったが膝蹴りをヒットさせパウンド連打で返り討ちにし、続く大晦日にはハム・ソヒの妹分のパク・シウと対戦するも自分の距離で戦わせてもらえず、惜敗となった。復帰戦となった22年7月のRIZIN.37でスーパーアトム級ワールドGPに参戦。ウクライナのアナスタシア・スヴェッキスカと対戦すると1Rに打撃を効かせ3-0で判定勝利、二回戦に駒を進めたが負傷のため無念の辞退となった。

■RIZIN戦績

・2015.12.31 IZAの舞

WIN vs イリアーナ・ヴァレンティーノ 2R 3分31秒 アームバー

・2016.4.17 RIZIN.1

WIN vs シンディ・アルベス 3R 判定 3-0

・2016.9.25 RIZIN GP 2016開幕戦

WIN vs 山本美憂 1R 4分50秒 アームトライアングルチョーク

・2016.12.31 RIZIN FIGHTING WORLD GP 2016 無差別級トーナメント Final ROUND

WIN vs ハンナ・タイソン 3R 2分47秒 KO

・2017.4.16 RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA-

WIN vs ドーラ・ペリエシュ 1R 2分49秒 KO

・2017.10.15 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメント 1st ROUND -秋の陣-

WIN vs アンディ・ウィン 1R 3分5秒 TKO(レフェリーストップ)

・2017.12.31 RIZIN.9 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメントFinal ROUND

WIN vs アイリーン・リベラ 1R 4分39秒 TKO(レフェリーストップ)

LOSE vs 浅倉カンナ 1R 4分34秒 チョークスリーパー

・2018.7.29 RIZIN.11

LOSE vs 浅倉カンナ 3R 判定 3-0

・2019.4.21 RIZIN.15

WIN vs サマンサ・ジャン=フランソワ 3R 判定 3-0

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs アレキサンドラ・アルヴァーレ 1R 0分20秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2019.12.31 RIZIN.20

WIN vs リンジー・ヴァンザント 3R 4分42秒 TKO(コーナーストップ:グラウンドパンチ)

・2020.09.27 RIZIN.24

WIN vs 富松恵美 3R 判定 (3-0)

・2021.11.20 RIZIN.32

WIN vs 山本美憂 2R 3分35秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.12.31 RIZIN.33

LOSE vs パク・シウ 3R 判定 (0-3)

・2022.07.31 RIZIN.37

WIN vs アナスタシア・スヴェッキスカ 3R 判定 (3-0)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

