『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で倉本一真と対戦する太田忍 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第28回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて61キロのMMAルールで倉本一真と対戦する太田忍。2016年のリオデジャネイロ五輪のレスリングで銀メダルを獲得した正真正銘のエリートアスリートが、同じくレスリング出身の倉本を相手に21年大みそか以来の白星を狙う。

■太田忍 基本データ

名前:太田忍

出身地:日本 青森県

生年月日:1993年12月28日

身長:165cm

リーチ:168.5cm (66inc)

体重:66.0kg

所属:パラエストラ柏

Twitter:@shinobu_ota_mma

■プロフィール

小学校1年からレスリングを始め、高校生の時に山口国体少年男子グレコローマン55kg級で優勝を飾る。高校卒業後は日体大に進学すると、3年時にハンガリー・グランプリで国際大会初優勝、4年時には天皇杯で初優勝を果たす。2016年リオデジャネイロ・オリンピックアジア予選に出場すると順調に勝ち上がり、決勝で中国のワン・ルミンに敗れるも本大会出場権を獲得。16年8月のオリンピックでは59kg級に出場し、決勝で敗れたがグレコローマンスタイルでは00年シドニーオリンピックの永田克彦以来の銀メダル獲得という快挙を成し遂げた。

その後も18年アジア大会では60kg級で優勝し、日本勢唯一の金メダルを獲得。しかし19年の全日本選抜選手権60kg級では決勝で大学の後輩であり良きライバルの文田健一郎に1-4で敗れた。同年の非オリンピック階級世界選手権代表選考プレーオフで勝利し、世界選手権本戦では優勝を果たした。東京オリンピックは階級を上げ67kg級で代表を狙うも、全日本選手権で人生で初の初戦負けを喫し、東京五輪への道は閉ざされた。

その後は予てより興味があったMMAにチャレンジすることを決意。20年大晦日にベテラン・所英男相手にMMAデビューするとアームバーによる一本負けを喫し初戦からプロの洗礼を浴びる。その後は練習環境を変え、パラエストラ柏の鶴屋浩の下で一からMMAに取り組む。 21年9月にMMAデビュー戦の元K-1王者の久保優太と階級を上げて対戦すると、その成長ぶりを見せて再起戦を勝利で飾った。その大晦日にはMMA3戦目でキャリアのある祖根寿麻に何もさせず、TKO勝利をあげる。

22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3ではグラップリングルールで急遽参戦し、その身体能力の高さを見せつけた。22年7月のRIZIN.37でベテラン・元谷友貴と対戦するも0-3で判定負け、MMA3連勝とはならなかった。

■RIZIN戦績

・2020.12.31 RIZIN.26

LOSE vs 所英男 2R 2分24秒 S(タップアウト:アームバー)

・2021.09.19 RIZIN.30

WIN vs 久保優太 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

WIN vs 祖根寿麻 2R 3分55秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2022.05.05 RIZIN LANDMARK vol.3

DRAW 所英男、金原正徳 vs 中村大介、太田忍 10分00秒 ドロー 0-0

・2022.07.31 RIZIN.37

LOSE vs 元谷友貴 3R 判定 (3-0)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他