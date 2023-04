『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で太田忍と対戦する倉本一真 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第27回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて61キロのMMAルールで太田忍と対戦する倉本一真。自衛隊時代にレスリングの強豪として名をはせ、プロMMAファイターに転向後も圧倒的なフィジカルを武器にRIZINで活躍してきた。今回はオリンピック銀メダルというレスリングでは“格上”の太田に対して、MMAの先輩として厳しさを叩きつける。

■倉本一真 基本データ

名前:倉本一真

出身地:日本 滋賀県

生年月日:1986年10月29日

身長:163cm

リーチ:163.5cm (64inc)

体重:61.0kg

所属:リバーサルジム新宿MeWe

Twitter:@kazuma_kuramoto

■プロフィール

高校3年時には全国高校生グレコローマン選手権や国民体育大会少年の部などのタイトルを総なめにした実績を誇る。大学時代には2007年全日本大学グレコローマン選手権60kg優勝を果たす。大学卒業後は自衛隊に入隊し、全日本レスリング選手権大会男子グレコローマン59kg級・60級で12年から3連覇を達成。16年のリオオリンピックは前年の全日本レスリング選手権大会で敗北したために夢を叶えることができなかった。

その後は、東京オリンピックを目指すことなく自衛隊を退官し、総合格闘家に転向すると17年の修斗トライアウトに合格。18年2月の修斗でガッツ天斗相手にデビューし、判定勝ちを収めた。その後、榎本明、平川智也、根津優太などと対戦すると、“投神”の異名の通りジャーマンスープレックスを武器にプロデビューから6連勝を飾る。

20年5月の修斗世界バンタム級暫定王者決定戦では岡田遼に2RKO負けで王座戴冠を逃したが、20年大晦日のRIZINデビュー戦では中原太陽を1Rマットに葬り、デビュー戦を勝利で飾る。21年6月のバンタム級ジャパンGPに参戦すると、一回戦をアラン“ヒロ”ヤマニハと対戦。しかし、ボンサイ柔術仕込みの強さに判定負けを喫し敗退となった。

22年2月のRIZIN TRIGGERではガブりからの強烈な膝を連打して加藤ケンジを粉砕し、1RレフェリーストップによるTKO勝利を収めた。同年4月のRIZIN TRIGGERで金太郎との対戦が決定していたが、直前に金太郎の欠場により中止となった。しかし、5月のRIZIN LANDMARK vol.3に急遽参戦が決まり、魚井フルスイング相手に直前で怪我をしながらも判定勝利を挙げた。22年11月のRIZIN LANDMARK 4で元谷友貴と対戦すると、フルラウンドの激闘を繰り広げるも0-3で判定負けを喫した。

■RIZIN戦績

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs 中原太陽 1R 2分12秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2021.06.27 RIZIN.29

LOSE vs アラン“ヒロ”ヤマニハ 3R 判定 (0-3)

・2022.02.23 RIZIN TRIGGER 2nd

WIN vs 加藤ケンジ 1R 4分16秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドでのヒザ蹴り)

・2022.05.05 RIZIN LANDMARK vol.3

WIN vs 魚井フルスイング 3R 判定 (3-0)

・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA

LOSE vs 元谷友貴 3R 判定(3-0)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

