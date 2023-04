『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で武田光司と対戦するルイス・グスタボ (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第26回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて71キロのMMAルールで武田光司と対戦するルイス・グスタボ。昨年大みそかにはジョニー・ケースとの大一番がマッチメイクされたが、負傷のため無念の欠場。巻き返しとホベルト・サトシ・ソウザが持つライト級のベルトへの挑戦権を獲得するためにも、得意のスピーディーな打撃で武田の首を狙う。

■ルイス・グスタボ 基本データ

名前:ルイス・グスタボ

出身地:ブラジル パラナ

生年月日:1996年5月25日

身長:175cm

リーチ:179.5cm(71inc)

体重:71.0kg

所属:EVOLUCAO THAI

■プロフィール

過酷な環境で幼少期を過ごし、ストリートの抗争に巻き込まれて父親を亡くす。少しでも環境を変えようと地元が開放していた格闘技ジムに通い始める。そこでみるみる頭角を現し、数々のアマチュア大会への出場を経て14年に18歳でプロデビューを果たす。16年、ヴァンダレイ・シウバにそのポテンシャルを評価され、アンドレ・ジダ率いるチームEVOLUCAO THAIに移籍、着実に勝利を積み重ねてきた。

18年8月のRIZIN.12で、兄弟子であるディエゴ・ヌネスの仇と無念の欠場となったブルーノ・カルバーリョに代わり、ヴァンダレイの刺客としてRIZINに初参戦。矢地祐介と対戦し、その身体能力を生かした多彩な攻撃力で矢地を圧倒、2Rにカウンターの右フックを当てKO勝利を収める。19年4月のRIZIN.15ではRIZIN中軽量級で最も注目を集める朝倉未来と対戦。激しい打撃戦でフルラウンドを戦い抜いたが判定負けを喫した。

しかしそのポテンシャルの高さが評価され、19年10月のRIZIN FIGHTING WORLD GP 2019ライト級トーナメントへの出場が決定。RIZIN.19のトーナメント1回戦で上迫博仁を下し初戦突破、続く同年大みそかのトーナメント準決勝ではBellatorのパトリッキー・“ピットブル”・フレイレと対戦するも、何もできぬままTKO負けを喫し、ライト級チャンピオンのベルトには届かなかった。

久々の来日となった22年4月のRIZIN TRIGGER 3rdで約4年ぶりに矢地と対戦すると、2年のブランクを感じさせない動きで矢地をマットに沈めTKO勝利を上げた。往年のシュートボクセスタイルを彷彿させるアグレッシブな突進力だけでなく、その後のグラウンドでも繊細な技術を兼ね備えたニュージェネレーションファイター。

■RIZIN戦績

・2018.8.12 RIZIN.12

WIN vs 矢地祐介 2R 2分32秒 KO(スタンドパンチ)

・2019.4.21 RIZIN.15

LOSE vs 朝倉未来 3R 判定 3-0

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs 上迫博仁 1R 3分55秒 TKO(レフェリーストップ:負傷)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs パトリッキー・“ピットブル”・フレイレ 1R 0分28秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2022.04.16 RIZIN TRIGGER 3rd

WIN vs 矢地祐介 2R 3分14秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.09.25 RIZIN.38

WIN vs 大原樹理 1R 1分23秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

