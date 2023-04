『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』でルイス・グスタボと対戦する武田光司 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第25回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて71キロのMMAルールでルイス・グスタボと対戦する武田光司。昨年大みそかの「RIZIN対ベラトール」の対抗戦の先方に抜てきされ、強豪ファイターのガジ・ラバダノフとフルラウンド熱い試合を繰り広げた。惜しくも敗れた悔しさをバネに、2023年の1試合目でRIZINライト級トップクラスのグスタボの正面からぶつかり合う。

■武田光司 基本データ

名前:武田光司

出身地:日本 埼玉県

生年月日:1995年8月13日

身長:170cm

リーチ:173cm (68inc)

体重:71.0kg

所属:BRAVE

Twitter:@koujitakeda0813

■プロフィール

第9代DEEPライト級王者。6歳でレスリングを始めると小学・中学と全国優勝を果たす。埼玉栄高校に進学するとフリースタイル84kg級で三冠、グレコローマンスタイル84kg級二冠の五冠を成し遂げる。オリンピック出場を目指して大学へ進学し活躍したが、中退して同じレスリングでオリンピックに出場した経験を持つ宮田和幸のBRAVEに入門し、総合格闘技に転向する。

17年にプロデビューすると豪快なスープレックスから相手を投げて倒す派手な試合で勝ち星を重ねた。18年6月に宮崎直人から判定勝利を挙げ、DEEPライト級チャンピオン北岡悟への挑戦権を得る。同年10月のDEEPでチャンピオンの北岡とのタイトルマッチでは、両選手が血まみれになる壮絶な打合いが繰り広げられ、フルマークの判定で第9代DEEPライト級王座を奪取した。

その試合後にRIZIN参戦をアピールし、翌19年4月のRIZIN.15のダミアン・ブラウン戦でRIZINデビューを果たす。怪我を抱えながら得意のレスリングで挑むも、終始ダミアンにペースを握られキャリア初黒星を喫した。その後は試合前から患っていたヘルニアの手術のため休養。19年10月のDEEPの大原樹里戦で復帰を果たすが、武田の偶発的なローブローによりテクニカル判定で勝利するも両者納得が行かず、2か月後にダイレクトリマッチを行った。得意のテイクダウンが冴え、強靭なスタミナで大原を削ると、3R終盤にキムラロックによる一本勝ちで王座防衛を果たした。

20年9月のRIZIN.24で修斗世界ライト級王者(当時)川名TENCHO雄生、21年3月のRIZIN.27でパンクラス王者・久米鷹介との激闘を制し連勝を挙げる。21年9月大会では矢地祐介と対戦するもペースを握られ判定負けを喫し連勝ストップとなった。同年大みそかには“ブラックパンサー ”ベイノアと対戦し、2Rにアームバーによる一本勝ちを収める。その後、DEEPのベルトを返上して気持ち新たに臨んだ22年4月大会では、強豪Bellatorからの刺客スパイク・カーライルに一本負けを喫した。その悔しさをバネに挑んだ7月のジョニー・ケース戦では得意のジャーマンを炸裂させ、ケースの心を折るとフルマークの判定勝ちを収めた。続く10月大会のザック・ゼイン戦では1Rにアームバーによる一本勝ちし、大晦日参戦をアピール。

そして、RIZIN.40で行われたRIZIN vs. Bellator全面対抗戦の先鋒としてガジ・ラバダノフと対戦。フルラウンド戦い抜いたが判定0-3で敗戦し、全面対抗戦はBellatorに軍配が上がった。

■RIZIN戦績

・2019.4.21 RIZIN.15

LOSE vs ダミアン・ブラウン 3R 判定 3-0

・2020.09.27 RIZIN.24

WIN vs 川名雄生 3R 判定 (2-1)

・2021.03.21 RIZIN.27

WIN vs 久米鷹介 3R 判定 (3-0)

・2021.09.19 RIZIN.30

LOSE vs 矢地祐介 3R 判定 (0-3)

・2021.12.31 RIZIN.33

WIN vs “ブラックパンサー”ベイノア 2R 4分12秒 SUB(タップアウト:アームバー)

・2022.04.17 RIZIN.35

LOSE vs スパイク・カーライル 2R 1分35秒 SUB(テクニカルサブミッション:フロントチョーク)

・2022.07.31 RIZIN.37

WIN vs ジョニー・ケース 3R 判定 (0-3)

・2022.10.23 RIZIN.39

WIN vs ザック・ゼイン 1R 3分35秒 SUB(タップアウト:アームバー)

・2022.12.31 RIZIN.40

LOSE vs ガジ・ラバダノフ 3R 判定 (0-3)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

関連キーワード その他