『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』公開練習を行った朝倉未来

29日に開催される格闘技『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する朝倉未来が11日、都内の自身の所属するジムで公開練習を実施。1年4ヶ月ぶりのMMA復帰戦へ向けて「心身ともに完璧な状態」と自信を見せた。

試合としては昨年9月のフロイド・メイウェザー戦以来、MMAでは2021年の大みそかの斎藤裕戦以来で、元フェザー級王者の牛久絢太郎と対戦する未来。先月に公開されたインタビュー動画では「今までで一番強くなってるんで、圧倒的な強さを見ることになる」「また期待してもらえるんじゃないかな。格闘家としての朝倉未来がどこまでいけるのか、そういう幻想を抱く試合になる」と宣言していた。

この日の練習ではパンチとキックのミット打ちを披露し、軽快な動きで「コンディションはとてもいいです」と好調ぶりをアピール。この試合のテーマを聞かれ「格闘家の朝倉未来にまた期待してもらえるのが自分のテーマ。プレッシャーはないです」と言い切った。

試合展開については「イメージはあるけど、あまり言えない。相手次第ですけど、どちらにしても打撃戦になると思います」と明かす。牛久については「どこが強いんですかね。警戒しているところはない。持久力もないし3ラウンドから急激に落ちるので、俺がKOしちゃいますよ」と切り捨てた。

同大会では“ダブルメインイベント”として、斎藤裕VS平本蓮の試合も行われる。平本とは舌戦を繰り広げてきた因縁があるが「この試合は斎藤選手が勝つと思う」と予想するも、「平本が勝ったら天才ですよ。そしたら自分と(試合を)やるかもしれない」と対戦の可能性も示唆した。

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

