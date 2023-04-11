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核実験含め挑発の可能性　松野氏、北朝鮮を警戒

2023年4月11日 10時54分 (4月11日 11時08分更新)
　北朝鮮の朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議を指導する金正恩党総書記（中央）＝１０日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）

　北朝鮮の朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議を指導する金正恩党総書記（中央）＝１０日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）

　松野博一官房長官は１１日の記者会見で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が核戦力拡大の必要性を強調したとの北朝鮮メデイア報道に関し「ミサイル発射や核実験を含め、さらなる挑発行為に出る可能性はある」と述べた。米国、韓国と連携し、北朝鮮の軍事動向を巡る情報収集や警戒監視に全力を挙げると説明した。

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