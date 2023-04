DISH//(北村匠海)「猫」の「THE FIRST TAKE」初となる2億回突破を記念して制作された新サムネイル

4人組バンドDISH//の「猫」が、YouTubeのアーティスト一発撮りチャンネル「THE FIRST TAKE」史上初の2億回再生を突破した。

「THE FIRST TAKE」はチャンネル登録者770万人を突破する国内最大の音楽チャンネル。DISH//(北村匠海)名義の「猫」は、2020年3月20日、第32回に投稿された。

同曲はもともと、DISH//の10thシングル「僕たちがやりました」(2017年8月発売)のカップリング曲として、あいみょんが作詞作曲。「THE FIRST TAKE」では、DISH//のメンバーが事前レコーディングしたアコースティックアレンジのサウンドに乗せ、ボーカルの北村匠海が一発撮りで歌唱した。

2021年2月には「THE FIRST TAKE」初の1億回再生突破作品となったが、公開から3年と19日をかけ、2023年4月7日付で2億回再生も一番乗りで到達した。

北村は「2億回という計り知れない数字にただただ驚いております。皆様の心にいつまでもこの曲がちょんっと座り込んでいるんだなーと感じます。自分としても歌いまくっている猫を、またさらに愛して愛でていきたい。これからがとても楽しみです。どこまでも行ける。そう信じています」と期待を込め、メンバーもコメントを寄せた。

2億回突破を記念し、「DISH// (北村匠海) - 猫 / THE FIRST TAKE」の新サムネイルが公開された。

■DISH// メンバーコメント

▼北村匠海(Vo/Gt)

2億回という計り知れない数字にただただ驚いております。皆様の心にいつまでもこの曲がちょんっと座り込んでいるんだなーと感じます。自分としても歌いまくっている猫を、またさらに愛して愛でていきたい。これからがとても楽しみです。どこまでも行ける。そう信じています。

▼矢部昌暉(Cho/GT)

THE FIRST TAKEの「猫」が再生回数2億回を突破。皆様、たくさん視聴していただき本当にありがとうございます。2億回というとてつもなく大きな数字にびっくりしつつも、投稿されてから3年経った今でも僕らの楽曲を愛して視聴していただけている事が非常に嬉しいです。THE FIRST TAKEの「猫」はアコースティックバージョンにアレンジされていますので、是非皆様もアコギにチャレンジして弾き語りをしてみてください。音楽って最高ですよ。

▼橘柊生(DJ/Key)

2億回、果てしない数字ですが、沢山の方に聴いて頂けてるのが何よりも嬉しいです。長く長く愛される楽曲になるといいなぁ。そう思います。ありがとうございます。

▼泉大智(Dr)

2億すごいですね。どんどん大きくなる猫です。山猫くらいにはなったかな?感謝です。

関連キーワード 音楽