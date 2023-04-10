『ラブシャ』出演者第1弾発表 セカオワ、あいみょん、Perfume、マンウィズら31組
2023年4月10日 19時50分 (4月10日 21時05分更新)
スペースシャワーネットワークが主催する夏の野外フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023』（8月25～27日、山梨・山中湖交流プラザ きらら）の出演アーティスト第1弾が10日、発表された。
第1弾で発表されたのは、あいみょん、SEKAI NO OWARI、Perfume、MAN WITH A MISSIONら31組で、全出演者の約半数にあたる。imase、Kroi、ずっと真夜中でいいのに。、DISH//、Tele、Mr.ふぉるて、ヤングスキニー、yonawo、WurtSは“ラブシャ”初出演となる。
オフィシャルサイトでは、最速先行チケット（3日間通し券のみ）の抽選受付スタート。出演アーテスト第2弾よび日割りの発表は、4月下旬を予定。
■『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023』出演アーティスト
あいみょん
アルカラ
imase
カネコアヤノ
キュウソネコカミ
Creepy Nuts
クリープハイプ
Kroi
go!go!vanillas
SHISHAMO
水曜日のカンパネラ
STUTS
ずっと真夜中でいいのに。
SEKAI NO OWARI
Chilli Beans.
DISH//
Tele
10-FEET
Dragon Ash
Vaundy
Perfume
PEOPLE 1
04 Limited Sazabys
flumpool
THE BAWDIES
マカロニえんぴつ
MAN WITH A MISSION
Mr.ふぉるて
ヤングスキニー
yonawo
WurtS
ほか
あいみょん
アルカラ
imase
カネコアヤノ
キュウソネコカミ
Creepy Nuts
クリープハイプ
Kroi
go!go!vanillas
SHISHAMO
水曜日のカンパネラ
STUTS
ずっと真夜中でいいのに。
SEKAI NO OWARI
Chilli Beans.
DISH//
Tele
10-FEET
Dragon Ash
Vaundy
Perfume
PEOPLE 1
04 Limited Sazabys
flumpool
THE BAWDIES
マカロニえんぴつ
MAN WITH A MISSION
Mr.ふぉるて
ヤングスキニー
yonawo
WurtS
ほか
『METROCK』タイムテーブル発表 オープニングDJは山田孝之＆内田朝陽／DJダイノジ
矢沢永吉『フジロック』初出演決定 公式サイトで発表「レジェンドがフジロックに初降臨」
ENHYPEN、NewJeans『サマソニ』初出演決定 SKY-HI、BE:FIRSTら続々追加
サマソニ、2組目ヘッドライナーにケンドリック・ラマー 前日のブラー発表に続きネットでは驚きの声「豪華だな！」
サマソニ、1組目ヘッドライナーにブラー 20年ぶりの出演、ファンも歓迎「待ってました！」「ウーフー！」
矢沢永吉『フジロック』初出演決定 公式サイトで発表「レジェンドがフジロックに初降臨」
ENHYPEN、NewJeans『サマソニ』初出演決定 SKY-HI、BE:FIRSTら続々追加
サマソニ、2組目ヘッドライナーにケンドリック・ラマー 前日のブラー発表に続きネットでは驚きの声「豪華だな！」
サマソニ、1組目ヘッドライナーにブラー 20年ぶりの出演、ファンも歓迎「待ってました！」「ウーフー！」
おすすめ情報