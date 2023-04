『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023』出演アーティスト第1弾発表

スペースシャワーネットワークが主催する夏の野外フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023』(8月25~27日、山梨・山中湖交流プラザ きらら)の出演アーティスト第1弾が10日、発表された。

第1弾で発表されたのは、あいみょん、SEKAI NO OWARI、Perfume、MAN WITH A MISSIONら31組で、全出演者の約半数にあたる。imase、Kroi、ずっと真夜中でいいのに。、DISH//、Tele、Mr.ふぉるて、ヤングスキニー、yonawo、WurtSは“ラブシャ”初出演となる。

オフィシャルサイトでは、最速先行チケット(3日間通し券のみ)の抽選受付スタート。出演アーテスト第2弾よび日割りの発表は、4月下旬を予定。

■『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023』出演アーティスト

あいみょん

アルカラ

imase

カネコアヤノ

キュウソネコカミ

Creepy Nuts

クリープハイプ

Kroi

go!go!vanillas

SHISHAMO

水曜日のカンパネラ

STUTS

ずっと真夜中でいいのに。

SEKAI NO OWARI

Chilli Beans.

DISH//

Tele

10-FEET

Dragon Ash

Vaundy

Perfume

PEOPLE 1

04 Limited Sazabys

flumpool

THE BAWDIES

マカロニえんぴつ

MAN WITH A MISSION

Mr.ふぉるて

ヤングスキニー

yonawo

WurtS

ほか

