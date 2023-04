『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』朝倉未来の公開練習がABEMAでの生配信が決定(C)RIZIN FF

29日に開催される格闘技『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)に出場する朝倉未来があす11日正午から実施する公開練習が、ABEMAで生中継することが決定した。

牛久絢太郎VS朝倉未来と斎藤裕VS平本蓮のダブルメインイベントが行われる本大会は、すでにチケットが完売するほど注目を集めており、その中心にいるのは1年4ヶ月ぶりの総合格闘技(MMA)復帰戦となる朝倉未来だ。

ABEMAのインタビューで「MMAの試合間隔があいたのは初めて。逆にやる気がみなぎっている、早く試合がやりたい」と、格闘技が好きであることを再確認したと語った朝倉。「今までで一番強くなってるんで、圧倒的な強さを見ることになると思う」と、試合に向けて自信を覗かせ、「また期待してもらえるんじゃないかな、格闘家としての朝倉未来がどこまでいけるのか、そういう幻想を抱く試合になると思う」とコメントを残した。

試合まで3週間を切った公開練習では、いったいどんな姿を視聴者に見みせるのか。1年4ヶ月ぶりのMMA復帰戦となる朝倉のさらなる進化が期待される。なお、公開練習はRIZINオフィシャルYouTubeでも公開され、オリコンYouTubeでもダイジェスト動画が公開予定。

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

