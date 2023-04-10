衆院千葉５区、和歌山１区、山口２区、４区の補欠選挙が１１日、告示される。いずれも与野党対決となる見通し。６日告示の参院大分選挙区補選とともに２３日投開票される。勝敗は政権運営を左右するため、各党とも議席獲得に全力を挙げる。

千葉５区は政治資金規正法違反事件で自民を離党した薗浦健太郎前衆院議員の辞職に伴う。「政治とカネ」の問題も争点で、新人を擁立する自民は逆風選挙となる。ただ野党各党が候補擁立の意向で、共倒れの可能性もある。

和歌山１区は岸本周平前衆院議員の知事転身による補選。自民は岸本氏に選挙区で４回連続敗れた元衆院議員が出馬する。元和歌山市議を擁立した維新は大阪府知事、市長の「ダブル選」と奈良県知事選を制した勢いを生かしたい考え。

岸信夫前防衛相が辞職した山口２区は、岸氏の長男と民主党政権で法相を務めた野党系無所属元職の一騎打ちとなる公算。

山口４区は安倍晋三元首相の死去による。自民の元下関市議、立民の元参院議員、政治家女子４８党の新人、無所属新人２人の計５人の争いとなる見通し。

