人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とする『映画刀剣乱舞-黎明-』（公開中）の3週目の数量限定入場者プレゼント第3弾（4月15日～）のビジュアルが公開された。

4週連続の実施がアナウンスされている入場者プレゼントの3週目は、タイトル“黎明”にちなんで、夜から夜明けに変わるギミック版と、刀剣男士10振りのキャラクター別撮り下ろしカットを使用した通常版のオリジナルクリアファイル（2種ランダム）。一人につき1つプレゼント。

本作は、主人公、三日月宗近役に鈴木拡樹。そして、山姥切国広役・荒牧慶彦、へし切長谷部役・和田雅成、骨喰藤四郎役・定本楓馬らが前作『映画刀剣乱舞-継承-』（2019年）より続投。舞台「刀剣乱舞」でも同役を演じている山姥切長義役・梅津瑞樹、堀川国広役・小西詠斗、一期一振役・本田礼生、小烏丸役・玉城裕規が参戦、さらに髭切役・佐藤たかみち、膝丸役・山本涼介ら新たなメンバーを加えた刀剣男士たちが、1000年の時を越え、＜現代＞に舞い降りる。

現代での戦いを手助けする“仮の主”を、秋田汐梨、柳美稀、飛永翼、堀内正美らが演じるほか、酒呑童子（演：中山咲月）、藤原道長（演：柄本明）、源頼光（演：津田寛治）、安倍晴明（演：竹財輝之助）も登場する。

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