『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で朝倉未来と対戦する牛久絢太郎

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)、この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第22回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて66キロのMMAルールで朝倉未来と対戦する牛久絢太郎。昨年10月のRIZIN.39福岡大会で、フェザー級王者として挑戦者のクレベル・コイケに敗れ、1回も防衛を果たせぬままタイトルを手放した前王者が、仕切り直しの一戦で時代のカリスマに集大成をぶつける。

■牛久絢太郎 基本データ

名前:牛久絢太郎

出身地:日本 東京都

生年月日:1995年2月28日

身長:170cm

リーチ:173.5cm (68inc)

体重:66.0kg

所属:K-Clann

Twitter:@kinnikun0228

■プロフィール

兄の影響で小学校1年生から約10年間柔道を続け、中学生の時にDREAMを見て総合格闘家になることを決意する。高校2年生の時に和術慧舟會TLIVEに入会し、2012年8月のPANCRASE GATEで実績を残すと13年のプロ昇格トーナメントでは優勝を果たす。14年にはネオブラッド・トーナメントを制し7戦無敗だったが、15年5月のPANCRASEでベテラン朴光哲にKO負けを喫し、プロ初黒星となった。同年10月にガイ・デルモからKO勝ちを収めたが、その後は田村一聖、松嶋こよみ、鈴木琢二の強豪相手に3連敗を喫する。

17年11月の稲葉聡、18年4月の内村洋次郎に連勝を飾り、8月のユータ&ロック戦では判定負けを喫したが、11月には近藤孝太を破り本来の強さを取り戻した。19年1月には台湾のプロモーションRFCに参戦し、マルシオ・セザールに判定勝ちを収める。19年5月のDEEPに電撃参戦するとザック・ベナベンテ相手に1R KO勝利で改めてその実力を証明した。9月には横山恭典をフルマークの判定で下し、12月にはハリー・スタローンを1R中盤にサッカーボールキックでマットに沈め5連勝を飾る。

弥益ドミネーター聡志の持つフェザー級タイトルへの挑戦権を得ると、20年9月に王者・弥益と対戦。お互いにスタンド、グラウンドでも譲らない展開となったが、この激闘を制しフェザー級のベルトを手に入れた。しかし、21年2月にはノンタイトル戦でフェザー級に階級を下げた中村大介と対戦しKO負けを喫する。その中村と7月にタイトルを賭け再戦が決定するとノーガードでプレッシャーを掛けながら一本・KOを狙ってくる中村を退けて初防衛に成功した。

RIZIN初参戦となった21年10月のRIZIN.31で斎藤裕の持つベルトに挑むと、2Rに飛び膝をヒットさせTKO勝利で第2代RIZINフェザー級王者となった。22年4月のRIZIN.35で斎藤と再びベルトを賭け対戦。2Rにハイキックをヒットさせ、その後も試合を優位に進め判定勝利、見事初防衛に成功した。しかし二度目の防衛戦となった22年10月のRIZIN.39でRIZIN5戦全勝中の挑戦者クレベルと対戦するも、2Rにクレベルの三角絞めに耐えきれずタップアウトし、王座陥落となった。

■RIZIN戦績

・2021.10.24 RIZIN.31

WIN vs 斎藤裕 2R 4分26秒 TKO(ドクターストップ:負傷)

・2022.04.17 RIZIN.35

WIN vs 斎藤裕 3R 判定 (3-0)

・2022.10.23 RIZIN.39

LOSE vs クレベル・コイケ 2R 1分29秒 SUB(タップアウト:三角絞め)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

