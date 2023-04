『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』で牛久絢太郎と対戦する朝倉未来 (C)ORICON NewS inc.

4月1日に開催される『RIZIN.41』(丸善インテックアリーナ大阪)、4月29日の『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』(国立代々木競技場第一体育館)、5月6日の『RIZIN.42』(有明アリーナ)。この春の『RIZIN』3大会の魅力を伝えるため、ORICON NEWSでは3大会に出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第21回は、『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』にて66キロのMMAルールで牛久絢太郎と対戦する朝倉未来。いまや日本で最も大きな影響力を持つ格闘家が、大きな注目を集めた昨年9月のフロイド・メイウェザー戦以来のリングで、MMAとしては1年4ヶ月ぶりの復帰戦に挑む。

■朝倉未来 基本データ

名前:朝倉未来

出身地:日本 愛知県

生年月日:1992年7月15日

身長:177cm

リーチ:178cm (70inc)

体重:66.0kg

所属:トライフォース赤坂

■プロフィール

喧嘩と空手と相撲をバックボーンに持ち、2012年にDEEP CAGE IMPACT浜松大会に出場すると1R53秒KO勝利で華々しく総合格闘技デビュー戦を飾る。13年から弟の朝倉海と共にTHE OUTSIDERへ参戦すると、15年7月に65-70kg級王者、12月に60-65kg級王者になり、THE OUTSIDER史上初の二階級制覇を果たす。17年からはROAD FCにも参戦すると、そのファイトスタイルに韓国のファンは魅了された。

18年3月にTHE OUTSIDER卒業後、4月にDEEPに出場し、COROを危なげなく退けると、初参戦となった8月のRIZIN.12で元UFCファイターの日沖発を1R左ハイキックでダウンさせたところにパウンドで追撃し、TKO勝利を飾る。続く9月のRIZIN.13では未知なる強豪カルシャガ・ダウトベック相手にフルマークでの判定勝利を収めると、その大晦日はベテランファイターのリオン武と対戦し、飛び膝蹴りを直撃させ、パウンドの追撃でマットに葬った。

19年4月のRIZIN.15で無敗のルイス・グスタボと対戦するとフルラウンドの激闘を制する。7月のRIZIN.17では1階級上げメインで矢地祐介に完勝。年末にはBellatorとの対抗戦で大将を務め、ジョン・マカパ相手に圧勝する。20年2月に浜松で行われたRIZIN.21ではメキシコからの刺客ダニエル・サラスと対戦し、2R KO勝利でメインを締めた。続く11月のRIZIN.25では修斗王者の斎藤裕とタイトルマッチを行い、斎藤のアグレッシブさに押され、判定負けを喫し王座獲得を逃した。大三十日にDEEPフェザー級元王者の弥益ドミネーター聡志を1Rにマットに沈め捲土重来を果たす。

21年6月の東京ドーム大会でフェザー級国内最強と呼ばれるクレベルと対戦。1Rに打撃でプレッシャーを掛けるも、2Rに引き込みからの三角絞めで一本負けを喫した。再起戦となった21年10月のRIZIN LANDMARK旗揚げ大会のメインイベントで萩原京平にフルマーク判定勝利を収めると、続く大晦日のRIZIN.33で斎藤裕にリベンジマッチを挑み、フルラウンドの激しい打ち合いを制し、見事リベンジを果たした。

そして22年9月に、ボクシング元世界5階級王者のフロイド・メイウェザーとスタンディングバウトでのエキシビションマッチで対戦。50戦無敗のメイウェザー相手に善戦するも、2ラウンド終了時にTKOでレフェリーストップとなった(勝敗なし)。今回はその試合以来、そしてMMAでは21年大みそかの斎藤戦以来となるが、時代のカリスマがファイターとしても進化した姿を見せる。

■RIZIN戦績

・2018.8.12 RIZIN.12

WIN vs 日沖発 1R 3分45秒 TKO(グラウンドパンチ)

・2018.9.30 RIZIN.13

WIN vs カルシャガ・ダウトベック 3R 判定 3-0

・2018.12.31 RIZIN 平成最後のやれんのか!

WIN vs リオン武 2R 2分39秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2019.4.21 RIZIN.15

WIN vs ルイス・グスタボ 3R 判定 3-0

・2019.7.28 RIZIN.17

WIN vs 矢地祐介 3R 判定(3-0)

・2019.12.31 RIZIN.20

WIN vs ジョン・マカパ 3R 判定(3-0)

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs ダニエル・サラス 2R 2分34秒 KO(グラウンドパンチ)

・2020.11.21 RIZIN.25

LOSE vs 斎藤裕 3R 判定 (0-3)

・2020.12.31 RIZIN.26

WIN vs 弥益ドミネーター聡志 1R 4分20秒 KO(スタンドパンチ)

・2021.06.13 RIZIN.28

LOSE vs クレベル・コイケ 2R 1分51秒 S(テクニカルサブミッション:三角絞め)

・2021.10.02 RIZIN LANDMARK vol.1

WIN vs 萩原京平 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 RIZIN.33

WIN vs 斎藤裕 3R 判定 (0-3)

・2022.09.25 超RIZIN

- vs フロイド・メイウェザー 2R 3分15秒 TKO レフェリーストップ(勝敗なし)

◆『RIZIN LANDMARK 5 in YOYOGI』対戦カード

牛久絢太郎 VS 朝倉未来

斎藤裕 VS 平本蓮

武田光司 VS ルイス・グスタボ

倉本一真 VS 太田忍

RENA VS クレア・ロペス

スダリオ剛 VS ロッキー・マルティネス

浅倉カンナ VS V.V Mei

金原正徳 VS 山本空良

カルリ・ギブレイン VS 上田幹雄

ジョニー・ケース VS アリ・アブドゥルカリコフ

【ABEMA PPVなどで全試合生中継】

