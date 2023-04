『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』東京ドーム公演より

韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが8・9日の両日、東京ドームで3年4ヶ月ぶりとなる来日公演『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』を開催し、2日間で11万人を熱狂させた。

チケットは争奪戦となり、公演前日に追加販売された機材開放席も即完売。1週間前から渋谷で開催されていたポップアップストアでは整理券もすぐに配布終了となり、連日賑わいをみせた。

東京ドームが一面ピンクに染まる中、ヒット曲「How You Like That」で幕開け。パワフルなバンド生演奏を背に、昨年9月に発売された2ndアルバム『BORN PINK』のリード曲「Shut Down」をはじめ、「Kill This Love」「DDU-DU DDU-DU」「Lovesick Girls」などメガヒット曲を次々に披露していった。

さらに、JISOO、JENNIE、ROSE、LISAはそれぞれのソロのパフォーマンスでも魅了した。なかでも、JISOOは3月31日に発売したばかりの初ソロアルバム(日本ではシングル)『ME』のリード曲「FLOWER」をライブ初披露。華麗な演出とダンサーたちとの圧倒的な群舞ダンスで魅せた。

日本公演は6月3・4日に大阪・京セラドーム大阪でも開催される。既にチケットは完売しているが、6月4日の最終公演はU-NEXTを通じて生配信が行われる。

