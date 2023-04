『RIZIN.42』ABEMA PPVのチケットが発売開始(C)RIZIN FF

5月6日に開催される格闘技『RIZIN.42』(有明アリーナ)のPPVチケットが、ABEMAで発売開始された。一般チケットは4160コイン(4992円相当)、ABEMAプレミアム会員は20%割引の3320コイン(3984円相当)で購入できる。

本大会は、バンタム級の新王者を狙う朝倉海VS元谷友貴と井上直樹VSフアン・アーチュレッタのダブルメインイベントが行われる。昨年末の『RIZIN.40』でのBellatorとの全面対抗戦において、フライ級で試合を行った堀口恭司が正式にバンタム級のベルトを返上したことによって、空位になった王者の座をかけて4人が激突。本大会の勝者は、今年7月予定のタイトルマッチに進出できる。

拳の負傷のため欠場していた“RIZINのエース”朝倉海は、1年5ヶ月ぶりに復帰。アメリカでの武者修行を経て、新技を習得した再出発に注目が集まる。対するのは現在RIZINで5連勝中の実力者・元谷友貴。対戦カード発表会見で朝倉は「ケガをしていた期間に、たくさんのファンの人に支えてもらったので、皆さんに恩返しをできるような最高の戦いをすることを約束します」と誓い、元谷は「5戦した選手とはタイプが違って、厳しい戦いになるとは思っている。でも、KOか一本で勝利して、王者決定戦へのボーナスを取りたい」と熱意をアピールした。

もう一つのメインに出場する井上は、日本人最年少となる19歳でアメリカの総合格闘技団体・UFCと契約すると、2020年にRIZINに参戦し5連勝をマーク。満を持して今大会で、バンタム級王者決定戦へのチャンスを掴んだ。対するアーチュレッタは、元Bellatorバンタム級王者で、昨年末に開催されたRIZIN対 Bellator全面対抗戦の次鋒戦に出場すると、キム・スーチョルに判定勝ちでBellatorに勝利をもたらした。日本での試合を熱望し、異なる団体に所属していてもベルトに挑戦できることに感謝を示した上で、「バンタム級が盛り上がる試合をして、この先、自分がRIZINの王者として、顔としてやっていくことを楽しみにしている」と宣言した。

そのほか、デビュー3戦目となる三浦孝太とMMAデビュー戦となるYA-MANの激突、さらにRIZIN対 Bellator全面対抗戦の大将戦に出場したライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザVSスパイク・カーライルの一戦など、ゴールデンウィークを締めくくるに相応しい、見逃せない全9カード(現時点で発表)がラインナップ。ABEMA PPVではテレビデバイスで視聴することで、大画面でオーディエンスの一体感や迫力のパフォーマンスなど、会場さながらの臨場感を味わえる。

●5月6日『RIZIN.42』対戦カード

朝倉海 VS 元谷友貴

井上直樹 VS フアン・アーチュレッタ

ホベルト・サトシ・ソウザ VS スパイク・カーライル

三浦孝太 VS YA-MAN

佐々木憂流迦 VS ボイド・アレン

ジョン・ドッドソン VS 笹本樹生

制矢貴 VS ラマザン・テミロフ

伊藤祐樹 VS 山本アーセン

山本琢也 VS 横山武司

