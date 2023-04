INORAN、東名阪ソロツアー『INORAN BIRTHDAY CIRCUIT '23』開催を発表

5人組ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・INORANが9日、バンドセットでの東名阪ソロツアー『INORAN BIRTHDAY CIRCUIT '23』の開催を発表した。

本ツアーは、毎年恒例となっている自身のバースデーライブを含む全4公演。昨年9月に行われた『TOUR BACK TO THE ROCK’N ROLL 2022』からちょうど1年ぶりのバンド形態でのツアーとなり、INORANバンドにおける不動のメンバーである、Yukio Murata(my way my love/Gt)、u:zo(Ba)、Ryo Yamagata(Dr)が再結集する。そして、本ツアーから声出しも解禁される。オフィシャルファンクラブでは、一般発売に先駆け、「INORAN BIRTHDAY CIRCUIT '23」最速先行予約が開始された。

さらに5月29日には、昨年9月の『TOUR BACK TO THE ROCK’N ROLL 2022』の模様を収めたLive Blu-ray付写真集『Live Blu-ray+Document Book「TOUR BACK TO THE ROCK’N ROLL 2022」』の発売も決定した。フォトグラファー・Yoshifumi Shimizu氏が3年ぶりに行われたツアーの熱気を切り取ったライブフォトに加え、オフステージの写真も多数掲載。この写真集とともに、昨年9月29日に行われた東京・恵比寿LIQUIDROOM公演のライブを収めたBlu-rayもパッケージされる。

同アイテムは、INORANオフィシャルWEB SHOP限定販売となる。購入者には、6月4日に都内某所にて開催されるサイン会への参加券も先着で付属する。予約受付は、4月11日12:00よりスタート。

■『INORAN BIRTHDAY CIRCUIT '23』

9月16日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land

9月18日(月・祝) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

9月29日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

9月30日(土) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(ファンクラブ限定公演)

■『Live Blu-ray+Document Book「INORAN TOUR BACK TO THE ROCK’N ROLL 2022」』詳細

発売日:5月29日発売

価格:9,800円(税込)

仕様:写真集(A4サイズ・80P予定)+Blu-ray(9.29東京・恵比寿LIQUIDROOM公演)

