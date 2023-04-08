◇８日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）

両軍のスターティングメンバーが発表された。再び打線を組み替えた中日は、ソイロ・アルモンテ外野手が「４番・左翼」でスタメン出場。６日の試合を腰の張りで欠場した高橋周平内野手はこの日もスタメンから外れた。先発は涌井秀章投手。前回登板では７イニング２失点と好投した右腕が、移籍後初勝利を目指す。

【中日】

１番・右・岡林

２番・中・大島

３番・三・カリステ

４番・左・アルモンテ

５番・一・ビシエド

６番・二・福永

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・涌井

【ＤｅＮＡ】

１番・一・佐野

２番・遊・林

３番・三・宮崎

４番・二・牧

５番・右・楠本

６番・左・関根

７番・中・桑原

８番・捕・伊藤

９番・投・ガゼルマン