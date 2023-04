2人組ロックバンド・SUGARLUNGが7日、配信シングル「ENCORE」をリリースした。

同バンドは、3月10日に初のワンマンライブ『SUGARLUNG 1st ONE LIVE “ENCORE”』を開催。今回リリースされた楽曲「ENCORE」は同公演のタイトルにも冠され、バンドとして新たな出発や旅立ちをテーマにして作られた楽曲ということで、「やっとバンドのスタートラインに立ったと思っています。報われました、今日で」という言葉とともに、ライブの本編ラストで披露されたエモーショナルな1曲となる。

■SUGARLUNGコメント

「通ってた学校の近くに有名な桜並木通りがあって、3〜4月の卒業と新しい日々が始まるタイミングに、風で桜の花が舞い上がる景色を見て、時間が巻き戻るような錯覚を覚えました。学校というコミュニティーの中にもいろんなドラマがあったり、プライベートでもいろんな葛藤や絶望があったりしますが、時間は戻せないし、一方にしか流れないからこそ、どんなことがあっても、何度でもリスタートを自分で決められるんだと思って、この曲に込めました。

『出会いと別れ』という普遍なものの中で、どうしても手放したくないものが僕らにとっては音楽でした。そんな音楽を、自分自身を詩に込めて、忘れたくないものを忘れないように、作品にできて誰かに届けることができる幸せを噛み締めて、今回リリースさせていただきます。どうかたくさんの人に出会えますように」

■SUGARLUNGプロフィール

2017年7月に活動開始。

メンバーは、エザキマサタカ(Vocal&Bass)、イシカワケンスケ(Guitar&Chorus)。

結成から1年ながら『RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018』で優勝し、国内最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018』に出演。2022年5月には『ROAD TO JAPAN JAM 2022』にてグランプリを獲得し、大型ロックフェス『JAPAN JAM 2022』に出演。

スタジアム感のあるスケールの大きなサウンドと、柔剛の表現幅のある楽曲スタイルで多くのリスナーを魅了している。

