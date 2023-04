最新ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』をリリースするDizzy Sunfist

3人組ロックバンド・Dizzy Sunfistが7日、新メンバーのメイ子(Ba)加入後初のCD作品となるミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』(5月24日発売)の収録楽曲とジャケット写真を公開した。

ミニアルバムには、現在放送中のテレビアニメ『マイホームヒーロー』のエンディングテーマ「Decided」を含む、全6曲を収録。ジャケット写真は、現メンバー3人が笑顔を見せる写真をベースに、作品タイトルどおり往年のパンキッシュ感あふれる仕上がりとなっている。

バンドは収録曲とジャケット写真の解禁とともに、同作を引っ提げた全国ツアー『Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24』の開催も発表。フライヤーには21都市のライブハウスをめぐる日程と、「To be continue on 2024」の文字が記されており、続報を期待させる内容になっている。

■Dizzy Sunfist『PUNK ROCK PRINCESS』収録曲

01. Going Phycho

02. Punk Rock Princess

03. そばにいてよ

04. Yesterday

05. Carry On

06. Decided

■『Dizzy Sunfist “PUNK ROCK PRINCESS” TOUR 2023-24』日程

6月18日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

6月21日(水) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

6月23日(金) 大阪・心斎橋BIG CAT

7月13日(木) 千葉・千葉LOOK

7月17日(月・祝) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED

7月18日(火) 石川・金沢vanvan V4

8月5日(土) 茨城・水戸ライトハウス

8月24日(木) 宮城・仙台MACANA

8月25日(金) 秋田・秋田SWINDLE

9月22日(金) 北海道・札幌Bessie Hall

9月27日(水) 富山・富山SOUL POWER

9月28日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX

10月11日(水) 兵庫・神戸太陽と虎

10月13日(金) 香川・高松DIME

10月14日(土) 愛媛・松山Wstudio RED

11月7日(火) 広島・広島ALMIGHTY

11月18日(土) 神奈川・横浜FAD

12月10日(日) 京都・京都MUSE

12月19日(火) 鹿児島・鹿児島SR-Hall

12月20日(水) 熊本・熊本Django

12月22日(金) 福岡・福岡BEAT STATION

To be continue on 2024

■Dizzy Sunfistプロフィール

「大阪生まれ、ハイスタ育ち」を掲げる3人組ロックバンド。2009年結成。

メンバーは、あやぺた(Vo&Gt)、メイ子(Ba&Cho)、moAi(Dr&Cho)。

2013年9月に、初の全国流通となる1stミニアルバム『FIST BUMP』をCAFFEINE BOMB RECORDSより発売し、2016年3月には1stフルアルバム『Dizzy Beats』をリリース。2021年にバンドの創設メンバーだったベーシスト・いやまが卒業し、2022年4月に新メンバーとしてメイ子が加入、現体制となった。

