5人組ロックバンドのCody・Lee(李)(読み:コーディ・リー)が7日、新曲「おどる ひかり」のミュージックビデオ(MV)を公開した。同曲は本日配信リリースされ、さらにCDパッケージとして6月7日に発売されることも発表された。

新曲「おどる ひかり」は、きょう7日よりスタートするテレビアニメ『江戸前エルフ』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。下町情緒あふれる東京・月島を舞台に繰り広げられる同アニメになぞらえ、今作のMVも東京・月島を中心に撮影が行われた。何気ない日常を描くアニメの世界感とどこかリンクするような、春の温かみあふれる作品に仕上がっている。

また、同曲を収録したCD+Bu-ray『ひかりのなまえ EP』のリリースも決定。昨年5月のメジャーデビューアルバム以来、1年ぶりとなる本作には、5曲の新曲に加え、渋谷O-EASTで行われたライブツアー最終日の模様が完全収録される。さらに、今年2月に行った初の海外ライブを追ったドキュメンタリー作品『Documentary Film “Cody・Lee(李)in 台湾”』と、『江戸前エルフ』のノンクレジットエンディングムービーも収録されている。

同作のリリースに先駆け、バンドは5月からメジャーデビュー1周年を記念した全国ツアーを開催する。

■Cody・Lee(李)CD+Blu-ray『ひかりのなまえ EP』収録内容

▼CD

「おどる ひかり」ほか4曲

▼Blu-ray

・“愛してますっ!を伝えにいきますTOUR” FINAL at SHIBUYA O-EAST

・Documentary of “Cody・Lee(李)in 台湾”

・『江戸前エルフ』ノンクレジットエンディングムービー

▼ブックレット

『“Cody・Lee(李) in 台湾”』(※完全生産限定盤のみ)

■『Cody・Lee(李)Major Debut 1st Anniversary こnにちはせいかつ。TOUR』

5月25日(木) 東京・EX THEATER ROPPONGI

6月14日(水) 宮城・仙台darwin

6月17日(土) 北海道・札幌cube garden

6月18日(日) 北海道・苫小牧ELLCUBE

6月22日(木) 石川・金沢LIVE HOUSE vanvanV4

6月24日(土) 大阪・心斎橋BIG CAT

6月25日(日) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

7月5日(水) 静岡・静岡UMBER

7月6日(木) 香川・高松TOONICE

7月8日(土) 広島・広島Live Space Reed

7月9日(日) 福岡・福岡BEAT STATION



■Cody・Lee(李)プロフィール

2018年に大学の友人同士で結成した5人組ロックバンド。

メンバーは、高橋響(Vo&Gt)、尾崎リノ(Vo&Ag)、力毅(Gt)、ニシマケイ(Ba)、原汰輝(Dr)。

2020年に自主レーベル・sakuramachi recordsを立ち上げ、2021年に現体制に。YouTubeでのMV公開を契機に、アメリカ、台湾をはじめとする世界中のユーザーから支持される。2022年5月にメジャーデビューし、渋谷O-EASTを含む全国7都市を回るワンマンツアーは全会場ソールドアウト。日本で『FUJI ROCK FESTIVAL’22』など、大型ロックフェスにも多数出演する一方、台湾の音楽フェス『Emarge Fest. -浮現祭-』にも出演など、活動の幅をワールドワイドに広げている。

関連キーワード 音楽