メタルダンスユニット・BABYMETALのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』(3月24日発売)フォーカストラック「Mirror Mirror」のミュージックビデオ(MV)が7日、YouTubeで公開された。

「Mirror Mirror」のMVは、4月1・2日に横浜・ぴあアリーナMMで行われた『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -』の最新ライブ映像で構成。SU-METAL、MOAMETALに、MOMOMETALが加わり、新章をスタートした新生BABYMETAL初のMVとなる。

同曲は、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」が、バーチャルワールド「METALVERSE」(メタルバース)で復元されたパラレルワールド「MIRROR」をテーマにしている。

“鏡よ鏡”。鏡の中の世界と現実の世界を行ったり来たりする、パラレルワールドを体現する楽曲。鏡に映る自分が見ているのは、本当の自分なのか、こうありたいと願う自分なのか。さまざまな世界線を越えて活動するBABYMETALならではの楽曲となっている。

