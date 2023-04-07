アニメ「少女革命ウテナ」全話YouTubeで期間限定公開 10日に第1～3話
2023年4月7日 18時00分 (4月7日 19時06分更新)
1997年に放送された幾原邦彦監督のTVアニメ作品「少女革命ウテナ」が、KING AMUSEMENT CREATIVE公式YouTubeチャンネルにて期間限定で全話公開されることが決定した。
第1弾として全39話あるTVアニメ本編より、第1話～第3話が10日21時よりプレミア公開される。
なお第4話以降は毎週アーカイブ期間を設けて3話ずつ公開予定しており、TV放送さながら毎週「少女革命ウテナ」の映像を楽しむことができる。
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