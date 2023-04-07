aikoの最新アルバム『今の二人をお互いが見てる』が、初週3.0万枚を売り上げ、4月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： 今の二人をお互いが見てる ／ aiko

2位： 弐 ／ 優里

3位： Ready To Be:12th Mini Album ／ TWICE

4位： ’FACE’ ／ Jimin

5位： Dream Believers ／ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

6位： だからそれは真実 ／ クリープハイプ

7位： ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 ／

8位： Expergo ／ NMIXX

9位： ファンキーモンキーベイビーズZ ／ FUNKY MONKEY BΛBY’S

10位： 風林火山 ／ ZIPANG OPERA

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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