K-PRO『ナルゲキ2周年記念ライブ』開催 Aマッソ、ハナコ、ママタルト、ハマカーンら
2023年4月7日 15時04分 (4月7日 16時05分更新)
お笑いライブ・イベント制作を行うK-PROでは、あす8日と9日の2日間にわたって『ナルゲキ2周年記念ライブ』を開催する。
■ナルゲキ2周年記念ライブ1日目
【出演者】
三拍子／キュウ／Aマッソ／パーパー／トンツカタン／ザ・マミィ／ラブレターズ／ザ・ギース／ゾフィー／虹の黄昏／クロコップ／こたけ正義感／さすらいラビー／ひつじねいり／スタンダップコーギー／Gパンパンダ／青色1号／フランツ／十九人／人間横丁
【時間】開場15:15／開演15:30／終演17:30
【会場】西新宿ナルゲキ
【来場料金】前売2500円／当日2800円
【配信料金】1500円（※アーカイブの視聴・購入は15日まで）
【出演者】
三拍子／キュウ／Aマッソ／パーパー／トンツカタン／ザ・マミィ／ラブレターズ／ザ・ギース／ゾフィー／虹の黄昏／クロコップ／こたけ正義感／さすらいラビー／ひつじねいり／スタンダップコーギー／Gパンパンダ／青色1号／フランツ／十九人／人間横丁
【時間】開場15:15／開演15:30／終演17:30
【会場】西新宿ナルゲキ
【来場料金】前売2500円／当日2800円
【配信料金】1500円（※アーカイブの視聴・購入は15日まで）
■ナルゲキ2周年記念ライブ2日目
【出演者】
ハマカーン／ハナコ／カナメストーン／ヤーレンズ／ストレッチーズ／ママタルト／まんじゅう大帝国／パンプキンポテトフライ／怪奇！YesどんぐりRPG／さんだる／春とヒコーキ／オッパショ石／フランスピアノ／ジャンク／レインマンズ／アルバカーキ／ねじれネジ
【時間】開場15:45／開演16:00
【会場】西新宿ナルゲキ
【来場料金】前売2500円／当日2800円
【配信料金】1500円（※アーカイブの視聴・購入は16日まで）
【出演者】
ハマカーン／ハナコ／カナメストーン／ヤーレンズ／ストレッチーズ／ママタルト／まんじゅう大帝国／パンプキンポテトフライ／怪奇！YesどんぐりRPG／さんだる／春とヒコーキ／オッパショ石／フランスピアノ／ジャンク／レインマンズ／アルバカーキ／ねじれネジ
【時間】開場15:45／開演16:00
【会場】西新宿ナルゲキ
【来場料金】前売2500円／当日2800円
【配信料金】1500円（※アーカイブの視聴・購入は16日まで）
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