1stシングル「TUNE MY WAY」をリリースしたCANDY TUNE

7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが7日、1stシングル「TUNE MY WAY」をリリースした。

日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」。先日のデビューイベントで、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未による7人組グループ・CANDY TUNEが、FRUITS ZIPPERの妹分として新たに加わった。

本作の楽曲プロデュースは、SILENT SIRENの元メンバーで、SILENT SIRENの全楽曲のサウンドプロデュースを務めるクボナオキ氏が担当。3月にリリースされたCANDY TUNEのデビューアルバムとは一変した、力強い前衛的なロック調のダンスナンバーとなっている。

プロデューサーの木村ミサ氏はツイッターを更新し、「きゃんちゅーの芯の強さを、今、見せつけてみたかったのです。パフォーマンス込みでこの楽曲は観てほしい一曲ですし、ちゅーんまいうぇい!が離れなくなるし、表情から一挙手一投足も新しくて目が離せないから期待しててください」と思いを語った。

本作は、8日に東京・新宿KeyStudioにて開催される『桐原美月・南なつ 合同生誕祭』で初披露される。

また、6月27日には東京・Spotify O-WESTにて初単独ライブの開催が決定している。チケットは、現在プレリクエスト2次先行受付中。



<リリース情報>

CANDY TUNE

1st Digital Single「TUNE MY WAY」

配信日:2023年4月7日(金)

配信リンク:https://KAWAIILAB.lnk.to/TMW

収録曲:

1. TUNE MY WAY

2. TUNE MY WAY -Instrumental-

<配信中楽曲情報>

CANDY TUNE

1st Digital Album『CANDY TUNE』

配信日:2023年3月7日(火)

配信URL:https://kawaiilab.lnk.to/CANDYTUNE

主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信

収録曲:

M1 キス・ミー・パティシエ

M2 hanamaru

M3 ナナイロプロローグ

M4 未完な青春

M5 キス・ミー・パティシエ -Instrumental-

M6 hanamaru -Instrumental-

M7 ナナイロプロローグ -Instrumental-

M8 未完な青春 -Instrumental-

<イベント情報>

桐原美月・南なつ 合同生誕祭

日程:2023年4月8日(土)

会場:新宿KeyStudio

時間:12:00開場 / 13:00開演 / 16:30頃 特典会終了

チケット販売URL:https://t.livepocket.jp/e/kiri-natsu

CANDY TUNE 初単独公演

日程:2023年6月27日(火)

会場:Spotify O-WEST

時間:17:30開場 / 18:30開演

チケット販売URL:https://l-tike.com/candytune/

プレリクエスト2次先行 4/7(金)12:00?4/16(日)23:59まで

