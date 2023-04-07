CANDY TUNE、1stシングル「TUNE MY WAY」リリース “激しいダンスチューン”で新境地へ
2023年4月7日 14時23分 (4月7日 15時06分更新)
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが7日、1stシングル「TUNE MY WAY」をリリースした。
日本のポップカルチャーをけん引するアソビシステムが、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」。先日のデビューイベントで、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未による7人組グループ・CANDY TUNEが、FRUITS ZIPPERの妹分として新たに加わった。
本作の楽曲プロデュースは、SILENT SIRENの元メンバーで、SILENT SIRENの全楽曲のサウンドプロデュースを務めるクボナオキ氏が担当。3月にリリースされたCANDY TUNEのデビューアルバムとは一変した、力強い前衛的なロック調のダンスナンバーとなっている。
プロデューサーの木村ミサ氏はツイッターを更新し、「きゃんちゅーの芯の強さを、今、見せつけてみたかったのです。パフォーマンス込みでこの楽曲は観てほしい一曲ですし、ちゅーんまいうぇい！が離れなくなるし、表情から一挙手一投足も新しくて目が離せないから期待しててください」と思いを語った。
本作は、8日に東京・新宿KeyStudioにて開催される『桐原美月・南なつ 合同生誕祭』で初披露される。
また、6月27日には東京・Spotify O-WESTにて初単独ライブの開催が決定している。チケットは、現在プレリクエスト2次先行受付中。
＜リリース情報＞
CANDY TUNE
1st Digital Single「TUNE MY WAY」
配信日：2023年4月7日（金）
配信リンク：https://KAWAIILAB.lnk.to/TMW
収録曲：
1. TUNE MY WAY
2. TUNE MY WAY -Instrumental-
1. TUNE MY WAY
2. TUNE MY WAY -Instrumental-
＜配信中楽曲情報＞
CANDY TUNE
1st Digital Album『CANDY TUNE』
配信日：2023年3月7日（火）
配信URL：https://kawaiilab.lnk.to/CANDYTUNE
主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信
CANDY TUNE
1st Digital Album『CANDY TUNE』
配信日：2023年3月7日（火）
配信URL：https://kawaiilab.lnk.to/CANDYTUNE
主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信
収録曲：
M1 キス・ミー・パティシエ
M2 hanamaru
M3 ナナイロプロローグ
M4 未完な青春
M5 キス・ミー・パティシエ -Instrumental-
M6 hanamaru -Instrumental-
M7 ナナイロプロローグ -Instrumental-
M8 未完な青春 -Instrumental-
M1 キス・ミー・パティシエ
M2 hanamaru
M3 ナナイロプロローグ
M4 未完な青春
M5 キス・ミー・パティシエ -Instrumental-
M6 hanamaru -Instrumental-
M7 ナナイロプロローグ -Instrumental-
M8 未完な青春 -Instrumental-
＜イベント情報＞
桐原美月・南なつ 合同生誕祭
日程：2023年4月8日（土）
会場：新宿KeyStudio
時間：12:00開場 / 13:00開演 / 16:30頃 特典会終了
チケット販売URL：https://t.livepocket.jp/e/kiri-natsu
桐原美月・南なつ 合同生誕祭
日程：2023年4月8日（土）
会場：新宿KeyStudio
時間：12:00開場 / 13:00開演 / 16:30頃 特典会終了
チケット販売URL：https://t.livepocket.jp/e/kiri-natsu
CANDY TUNE 初単独公演
日程：2023年6月27日（火）
会場：Spotify O-WEST
時間：17:30開場 / 18:30開演
チケット販売URL：https://l-tike.com/candytune/
プレリクエスト2次先行 4/7（金）12:00?4/16（日）23:59まで
日程：2023年6月27日（火）
会場：Spotify O-WEST
時間：17:30開場 / 18:30開演
チケット販売URL：https://l-tike.com/candytune/
プレリクエスト2次先行 4/7（金）12:00?4/16（日）23:59まで
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