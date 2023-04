優里の最新アルバム『弐』が、週間3.2万PT(32,365PT)を記録し、4月7日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自身初の1位を獲得した。

週間ポイントの内訳は、CD:2.6万PT(25,741PT)/デジタルアルバム:0.3万PT(3,008PT)/ストリーミング:0.4万PT(3,616PT)。同日付「オリコン週間アルバムランキング」で、初週2.6万枚を売り上げ、初登場2位にランクイン。このCD売上枚数のポイントがけん引しつつ、同日付の「週間デジタルアルバムランキング」では、初登場1位を獲得するなど、ダウンロードのポイントやストリーミングのポイントを積み上げており、「合算アルバム」での1位獲得につながった。

そのほか今週の「オリコン週間合算アルバムランキング」では、3位にTWICEの『Ready To Be:12th Mini Album』がランクイン。「週間アルバムランキング」で、3/27付から最新4/10付まで3週連続TOP5入りするなど、CD売上枚数が好調で、「週間合算アルバムランキング」でも3/27付から4/10付まで3週連続TOP5入りを記録した。

また8位には、『ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023』がランクイン。こちらもCD売上枚数のポイントが好調で、先週4/3付での31位から8位に上昇。本作の最高位となった。

【合算アルバムランキングとは】

合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照

PT=ポイント。今年度は「2022/12/26付」よりスタート

「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2023/4/10付:集計期間:2023年3月27日〜4月2日)>

関連キーワード 音楽