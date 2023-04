ライブBlu-ray/DVD『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』を5月3日にリリースする桑田佳祐

サザンオールスターズ・桑田佳祐のライブBlu-ray/DVD『桑田佳祐 LIVE TOUR 2022 「お互い元気に頑張りましょう!!」』(5月3日発売)の完全生産限定盤に付くボーナスディスクの詳細が7日、公開された。

今作は、昨年11月~大みそかにかけて開催された、ソロアーティスト史上初となる3度目の5大ドームツアーを含む全国ツアーをパッケージ化。同12月10・11日の東京ドーム公演の模様が完全収録される。

完全生産限定盤に同梱されるトータル収録時間55分超えのボーナスディスクは、「全国ツアー完走御礼!! 感謝の“5倍返し”DISC」と名付けられた。

ツアーを経てより深みが増した「白い恋人達」などのヒット曲や、年越しライブならではの演出で会場を盛り上げた「ヨシ子さん」「MERRY X’MAS IN SUMMER」など、年末の横浜アリーナ追加公演から厳選された極上の7曲に加え、宮城公演のみで歌唱した「過ぎ去りし日々(ゴーイング・ダウン)」、ツアー前半戦で披露した「愛のささくれ~Nobody loves me」(名古屋公演)など、限られた会場でしか観られなかった貴重なパフォーマンス映像が盛り込まれる。

さらに、「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」のオーバーチュアとして、開催地にちなんだ民謡などを披露した「ご当地ソングコーナー」を全箇所分、メドレー形式で構成した「ご当地 6 SONGS MEDLEY in “お互い元気に頑張りましょう!!”」、スタジオでのリハーサル風景や舞台裏に密着したメイキング映像と共にツアーを丸ごと振り返るスペシャルコンテンツ「“お互い元気に頑張りましょう!!” ツアーロードムービー2022」を収録。本編ディスクとあわせると、ツアーで披露された全楽曲を網羅する。

YouTubeでは、ボーナスディスクの一部を先行視聴できるトレーラー映像を公開中。

■Blu-ray/DVD『お互い元気に頑張りましょう!! -Live at TOKYO DOME-』

▼本編DISC(完全生産限定盤・通常盤共通)

01. こんな僕でよかったら

02. 若い広場

03. 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

04. MERRY X’MAS IN SUMMER

05. 可愛いミーナ

06. 真夜中のダンディー

07. 明日晴れるかな

08. いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)

09. ダーリン

10. NUMBER WONDA GIRL〜恋するワンダ〜

11. SMILE〜晴れ渡る空のように〜

12. 鏡

13. BAN BAN BAN

14. Blue 〜こんな夜には踊れない

15. なぎさホテル

16. 平和の街

17. 現代東京奇譚

18. ほととぎす [杜鵑草]

19. Soulコブラツイスト〜魂の悶絶

20. 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

21.ヨシ子さん

22. 波乗りジョニー

23. ROCK AND ROLL HERO

24. 銀河の星屑

25. 白い恋人達

26. 100万年の幸せ!!

▼全国ツアー完走御礼!! 感謝の“5倍返し”DISC(※完全生産限定盤のみ)

01. 過ぎ去りし日々(ゴーイング・ダウン) [Live at MIYAGI SEKISUIHEIM SUPER ARENA]

02. 愛のささくれ~Nobody loves me [Live at VANTELIN DOME NAGOYA]

03. MERRY X’MAS IN SUMMER [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

04. ダーリン [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

05. なぎさホテル [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

06. 平和の街 [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

07. 悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE) [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

08. ヨシ子さん [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

09. 白い恋人達 [Live at YOKOHAMA ARENA -2022.12.31-]

10. ご当地 6 SONGS MEDLEY in “お互い元気に頑張りましょう!!” ※東京公演分は本編ディスクに収録

11. “お互い元気に頑張りましょう!!” ツアーロードムービー2022

