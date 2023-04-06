【中日スタメン】打線に再メス！DeNAから移籍の細川成也を3番起用 高橋宏斗が今季初先発
2023年4月6日 17時23分
◇６日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日は、先発・高橋宏斗投手が今季初登板。ＷＢＣで世界一を経験した右腕の投球で悪い流れを断ち切りたい。２夜連続の無得点に終わった打線は開幕戦から４番を担ってきたアキーノがベンチ外となった。３番に細川成也外野手を起用し、４番・ビシエド、５番・高橋周とのクリーンアップで臨む。
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・浜田
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・捕・内山
７番・右・サンタナ
８番・遊・長岡
９番・投・石川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・カリステ
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・浜田
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・捕・内山
７番・右・サンタナ
８番・遊・長岡
９番・投・石川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・カリステ
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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