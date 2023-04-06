キャッチボールする高橋宏

◇６日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日は、先発・高橋宏斗投手が今季初登板。ＷＢＣで世界一を経験した右腕の投球で悪い流れを断ち切りたい。２夜連続の無得点に終わった打線は開幕戦から４番を担ってきたアキーノがベンチ外となった。３番に細川成也外野手を起用し、４番・ビシエド、５番・高橋周とのクリーンアップで臨む。

【ヤクルト】

１番・中・丸山和

２番・左・浜田

３番・二・山田

４番・三・村上

５番・一・オスナ

６番・捕・内山

７番・右・サンタナ

８番・遊・長岡

９番・投・石川

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・大島

３番・右・細川

４番・一・ビシエド

５番・三・高橋周

６番・二・カリステ

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・高橋宏