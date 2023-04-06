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【中日スタメン】打線に再メス！DeNAから移籍の細川成也を3番起用　高橋宏斗が今季初先発

2023年4月6日 17時23分

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キャッチボールする高橋宏

キャッチボールする高橋宏

◇６日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日は、先発・高橋宏斗投手が今季初登板。ＷＢＣで世界一を経験した右腕の投球で悪い流れを断ち切りたい。２夜連続の無得点に終わった打線は開幕戦から４番を担ってきたアキーノがベンチ外となった。３番に細川成也外野手を起用し、４番・ビシエド、５番・高橋周とのクリーンアップで臨む。
【ヤクルト】
１番・中・丸山和
２番・左・浜田
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・一・オスナ
６番・捕・内山
７番・右・サンタナ
８番・遊・長岡
９番・投・石川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・右・細川
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・カリステ
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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