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チャットＧＰＴ、教育指針作成へ 文科省、思考力低下の懸念配慮
松野博一官房長官は６日の記者会見で、人工知能（ＡＩ）を使った対話型ソフト「チャットＧＰＴ」の教育現場...
4月6日
サミットで宮島観光できず ３日間、首脳訪問の場合
広島県廿日市市は６日、５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に際し、首脳らが世界遺産・厳島神社...
統一補選スタート、参院大分告示 自民・立憲対決、２３日投開票
参院大分選挙区補欠選挙が６日、告示された。１１日告示の衆院千葉５区、和歌山１区、山口２、４区とともに...
文鮮明氏来日に政界便宜 教団と関わり、韓国が記録
【ソウル共同】１９９２年３月に世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の創設者文鮮明氏（故人）が来日した際...
＜Q＆A＞「異次元の少子化対策」財源議論へ 社会保険料に上乗せ、課題は
政府が試案をまとめた「異次元の少子化対策」の財源論議が今月、岸田文雄首相を議長に新設する「こども未来...
元光ＧＥＮＪＩ大沢氏、出馬撤回 東京・北区長選
東京都北区長選（１６日告示、２３日投開票）に無所属で出馬を表明していたアイドルグループ光ＧＥＮＪＩの...
4月5日