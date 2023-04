シンガーソングライターの斉藤和義が6日、通算22作目となるオリジナルアルバム『PINEAPPLE』(4月12日発売)に収録される「底無しビューティー」のミュージックビデオ(MV)のティザー映像を公開した。MVには、斉藤自身もリスナーとして愛聴していたTBSラジオ『赤江珠緒のたまむすび』のメインパーソナリティー・赤江珠緒アナウンサーが初出演。本編は19日よりプレミア公開される。

ニューアルバム『PINEAPPLE』は、前作『55 STONES』以来約2年振りとなるオリジナルアルバム。ジャケット写真には斉藤和義本人作の招き猫がテーブルにナイフとフォークとパイナップル共に配置されている。

収録曲は、雪印メグミルク『恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト』の新作CMソングである同曲のほか、2021年公開の映画『リクはよわくない』の主題歌である「朝焼け」や、UTグループの企業理念ムービーテーマ曲「寝ぼけた街に」といったタイアップ楽曲に加え、弾き語りツアー『十二月~2022』にて、ピアノの弾き語りで披露した「泣いてたまるか」、オリジナル曲としては自身初となる全編英語詞の「Pineapple(I’m always on your side)feat. 藤原さくら」、俳優の大森南朋がコーラスで参加した「BUN BUN DAN DAN」などの全13曲。

さらに、ニューアルバム発売後の4月29日より、バンドスタイルによるレコ発ツアー『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023“PINEAPPLE EXPRESS”〜明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ〜』(全国35公演)の開催も決定している。

■赤江珠緒アナウンサーコメント

「ラジオの仕事をきっかけに、斉藤和義さんと、ご縁ができ、このように光栄なお役目をいただくくことができました。本当にありがたいです。『底無しビューティー』、軽やかにも芯のある楽曲です。おかげさまで、終始、気持ちが上がり、リラックスして撮影することができました。私の周りの人は、『えっ?底抜けビューティー??』と確認してきましたが、違います!『底無しビューティー』です。前を向いて、自分のペースで歩きたくなる一曲です」

■アルバム『PINEAPPLE』(4月12日発売)収録曲

01. BUN BUN DAN DAN

02. 問わず語りの子守唄

03. Pineapple(I’m always on your side)feat. 藤原さくら

04. 底無しビューティー

05. 寝ぼけた街に

06. 君のうしろ姿

07. Over the Season(Album ver.)

08. 朝焼け

09. 明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ(Album ver.)

10. 100年サンシャイン

11. マホガニー

12. 泣いてたまるか

13. 俺たちのサーカス

